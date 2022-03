DALILU SAM VRATIO NA NOGE, ONA MI SE IGRA SA MOZGOM! Car se poverio Kariću: Svim silama ću se truditi da NIKAD ne budem s njom!

Filip Car sedeo je sa Stefanom Karićem u dnevnoj sobi i razgovarao o svim problemima koje ima sa Dalilom Dragojević.

Posle raskida on se požalio Kariću zbog kog je svojevremeno i "ratovao" sa devojkom.

"Imam neke fleševe kako je znala da bude pokvarena... Mi samo što se nismo smuvali, a ona okrene priču na Staniju i nudle. Vidim da i meni okreće tako neke priče i zameranjem ukazuje na neke stvari koje joj smetaju, pa sam na kraju promenio sve i fokus mi je samo na nju. Ja njoj kažem sinoć da mi pomogne jer nisam dobro, to nije sramota reći. Bolje da se svađam, nego da sednem i budem ra*jeban. Treba nešto da se završi, prođe dan, dva, tri i to je to. Ja da sam dobro drugačije bih rešio, nisam zavisan ni od koga, niti mogu da budem utučen", pričao je Filip.

foto: Printscreen

"Imaš vrstu tereta, jer znaš da je to zbog tebe prestalo", rekai je Karić.

"Ja sumnjam u sto stvari i mislim da su sa njene strane matematički izračunate. Ona će dati 2.000 da kockam ako vidi da mene to uveseljava. Juče sje*an sedim, a ona prođe i legne. Ja je budim, razgovaram i to ode u drugi tok. Nije problem u njoj, u meni je", nastavio je Car.

"Ona se folira da je srećna i da igra da bi ti mislio", istkaao je Stefan.

"Ona oseti da nema pretnje i da mene niko ne zanima, a vrti u pogrešnom trenutku", dodao je Car.

foto: Printscreen

"Nikad nisi potencirao njene greške", nastavio je Stefan.

"Ti znaš kako se ponašala pre nego što sam je prišao. Vratio sam je na noge, a kad sam ja loše igra mi se s' mozgom", pričao je Filip.

"Ona mene stvarno voli, njena suština je da je arogantna i bezobrazna. Trudim se i jda da njoj bude lakše, nikad nije kuvala, odem u prodavnicu. U jednoj svađi mi je rekla da će se videti ko je ona, a ko smo ja i on. Svim silama ću da se borim da ne budem više sa njom nikada i da se u taj odnos ne vratim", nastavio je Filip.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)