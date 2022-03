EMINI MUJIĆ DOZLOGRDILO! Svi bruje da je Dalila OSTAVILA DETE u Švajcarskoj, evo šta za Kurir kaže njena majka: DOSTA MI JE SVEGA!

Kao bomba odjeknula je vest da je Dalila Dragojević ostavila dete u Švajcarskoj i da joj je to najbolnija tema. Za Kurir se oglasio njen otac Huso Mujić, a sada smo stupili u kontakt sa njenom majkom Eminom.

Emina nam je na početku razgovora istakla da je sve to jedna velika laž i da ne postoji ćerka koju je Dalila ostavila.

"O tim glupostima ne želim da pričam jer je sve laž. Dosta mi je svega ovog što se dešava, još da pričam o nečemu što veze sa vezom nema. Bože, čime se sve ovaj glupi narod bavi. Kakva ćerka...", rekla nam je Emina pa dodala:

"To je jedina istina, znači nema ništa od tih glupih izmišljenih priča i sve što vam Dalila kaže, sve je istina. Nije što je moja, ali jedina je poznata po iskrenosti. Nema Dalila šta da krije. Dalila je jedna duša od deteta i ko je dobro poznaje zna kakva je i kao prijatelj i ćerka i žena. Bože moj, svi u životu napravimo grešku, a njena greška je ova sad", rekla je Emina i dodala:

"Ja kao majka mogu samo reći da mi je teško zbog Dejana i nje i svega što se izdešavalo", zaključila je Emina.

Huso ističe da ne postoji dete koje je Dalila ostavila u Švajcarskoj.

"To je najveća glupost. Ja vam garantujem životom da to nije istina. Sramota je to, nema nikakve šanse da je to istina", rekao je Huso na početku, a onda se nadovezao na Marka Đedovića koji je u jednom trenutku u rijalitiju istakao da dalila ima dete u Švajcarskoj.

"Đedović nije nikome prijatelj, ni samom sebi nije prijatelj. On kada je ulazio u Zadrugu je rekao da će ih rastaviti i uspeo je u tome. Kakvo dete. Koliko znam nikada nije imala nekog dečka u inostranstvu. Ta priča ne pije vodu, glavu dajem. Ona voli i tuđu decu, a kamoli svoje dete. Koliko je radila na tome da dobije dete. Nikada ne bi ostavila dete. Ko je to izmislio. taj laže. Ona je u Švajcarkoj bila sa prvim mužem, nikada više", rekao je Huso.