ŠOK TVRDNJE DALILINOG BRATA: Emina Mujić se DROGIRALA, Huso je LAŽOV! Roditelji su je POKVARILI, isplivala cela istina na VIDELO!

Brat od strica Dalile Dragojević, Fetah Avdić, otkrio je sve tajne svoje porodice koja intrigira region.

Naime, on priznaje da je zbog bruke porodice Mujić morao da promeni prezime i da mu sada u pasošu stoji Avdić.

"Promenio sam prezime zbog njih. Ja sam Dalilin brat od strica, Bog šta je dao mi ne možemo da promenimo. Od bivšeg stica ćerka, pola familije sam se odrekao", rekao je Fetah na početku za Blic.

Šta je familija uradila pa ste se odrekli njih i promenili prezime?

"Nije Dalila mnogo kriva, meni je nje i žao. Ona se nedužna rodila među budalama, otac lud, majka luda. Ona mora da se bori kroz život. Mora da se bori kroz rijaliti, da se bori, ona ima samo sebe. To joj je zadnja šansa da nešto napravi, sve je sama stekla. Otac joj ništa nije ostavio. Nije joj napravio kuću, ništa. Ne bi bila takva da joj je otac obezbedio sve. Ona je promenila život, ima pravo na to. Ja nju krivim što ona mene spominje u nekim drugim kontekstima. Ne zanm što me spominje, nisam je nikad pitao.

Fetah je progovorio o Husu Mujiću.

- Otac joj je lažov. Krije se iza svega. On je jadan, navalio je na mene. Moj otac je dao pare da otvori radnju, meni to ne treba. Ja imam svoj život, Bog mi je dao sve otkakao sam se otkačio od Mujića. Ja predlažem Dalili da beži od njih, oni su je napravili takvu. Hvala Bogu kad nije narkomanka, ne uzima heroin. Nikakve roditelje nema. Heroin je koristila njena majka, koristila i prodavala. Ja Dalilu neću da diram, meni je nje žao. Ona je otišla u velegrad i mora da se bori. Taj Car da dira moju ćerku, ja bih mu glavu skinuo odmah.

"Dalila je sama napravila dom svoj. Roditelji su je pokvarili, napravili su je takvu. Svaka joj čast, ona se bori za sebe. Beograd je veliki grad, ona je željna svega. Huso bolje da ćuti, ništa joj nije obezbedio. On čeka da se ogrebe za neku paru. Dalila će da uspe, kad ostavi oca i majku biće prava žena", rekao je on i dodao:

"Dalila zna da se Emina drogirala. Dobro je to dete sa kakvim je banditima živela. Bio sam u kontaktu sa Eminom, nalazio sam je tamo gde se igraju aparati. To Dalila nije radila, Huso sve zna. Huso je hteo mlađu ženu pored sebe i da bude frajer. Radila je kao konobarica, Huso je uhvatio na foru", zaključio je on.

