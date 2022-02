SVAĐE SU BILE KATASTROFALNE, GLEDALA SAM OCA KAKO ODLAZI... Evo zašto su se RAZVELI Huso i Emina, Dragojevićka otkrila SVE DETALJE

Dalila Dragojević prvi put progovorila je o razodu svojih roditelja i plakala na pomen oca Husa Mujića.

"Bilo mi je najteže kada sam saznala da moji neće više živeti zajedno. Sećam se njihove prve svađe koja je bila katastrofalna, a posle se sećam kada sam videla oca kako odlazi. Nisam to gledala kao kraj, pitala sam mamu gde on ide, ona mi je rekla da će se vratiti. Sećam se kada smo živeli u stanu. Sa prozora sam ga gledala kako odlazi, znam da je bio mrak, ulice su bile prazne. Videla sam da ona ima suze u očima i osetila sam da me teši i tada sam sve drugačije prihvatala. Sećam se kada se oisvrnuo i pogledao me, ja sam mahnula, on nije reaovao. Ja sam posle toga ispitivala mamu, želela sam daga čujem, sećam se kada se pojavio i došao po mene i rekao da ja idem sa njim da vidim novu kuću, ja sam rekla okej. Otišla sam u njegovu kuću, sve mi je bilo čudno, ispitivala sam ga. Ta kuća je u Šepku. Rekao mi je da će on tu boraviti, da ću ja dolaziti povremeno kod njega. Kada bih se vratila kod mame ja sam je ispitivala da li ćemo da živimo zajedno. Mama je govorila da ne treba da živim na selu i da se školujem tamo, već u gradu. Nisu oni mogli da se slože oko raznih stvari, radili su i borili su se za mene. Bila sam svedok svađa, moj otac je bio autoritet. Mama je volela da se posvađa isto. Ja sam imala strahopoštovanje prema ocu, čim bi malo povisio ton ja bih zaplakala. Za oca sam bila više vezana, on mi je bolna tačka. Plašim se šta će mi reći kada izađem, toga se najviše plašim. Neće mu se svideti ništa. Ne znam da li ću imati hrabrosti da mu objasnim sve, mislim da on pati sad zbog mene i osećam ga negde i to me boli, osećam da i posle svega što sam napravila da je to prevazišao i da se trudio zbog mene. On je moj život, on je čovek za kojim bih umrla. Toliko sam ga ispovređivala jer sam sebi dopustila neke stvari. Moj otac j moj zaštitnik. Ja znam koliko njega bole neke stvari i koliko bi bio spreman da mene izvuče iz rijalitija i da kaže nećeš više biti tu", rekla je Dalila i dodala da Emina nikada nije pričala ružno o ocu:

"Mama se trudila da ne osetim nedostatak oca. Ona nikad nije govorila ništa ružno o njemu. Stavio je tačku na alkohol kada sam je mama bila trudna. Bilo mu je loše, završio je u bolnici", zaključila je Dalila.

