HAOS U EMISJI UŽIVO, DALILA ODGOVORILA NA PROZIVKE BIVŠEG MUŽA! Dejan je žestoko izvređao, ona mu nije ostala dužna! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car odgovarali su na pitanja novinara, a Dragojevićka je odgovorila na provokacije bivšeg supruga Dejana.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ovde dok stojim ispred, osećam se kao da se nalazim u ispovedaonici. Ne interesuje me šta se dešavalo, da li će neko da me prozove da sam preljubnica, pepeljara - pričala je Dalila.

- Ovde se ljude bavi našim odnosom, provlače nas indirektno, ja ne znam da li si ti čuo da mi nekoga indirektno provlačimo. Niti sam ja otišla negde da pričam kakav je čiji odnos, ja sve kažem oči u oči. Ne bavim se odnosom bivšeg partnera, on se bavi našim odnosom, pecka, dobacuje... Dovoljan pokazetelj toga koliko radimo na nama je to što ne ulazimo u te rasprave kad nas neko provlači. Neću se baviti tuđim odnosima, niit planiram. Pet meseci je iza nas, kad bismo pravili perspektivu, trebalo bi nam pet godina. Ja neću da se osećam svake subote kao da sam u ispovedaonici. Ja ću gledati da minimiziram neke stvari, da smanjim ego, sujetu - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Dalila, da li je Filip Car muškarac koga si najviše volela? - pitao je voditelj.

- Prema njemu imam takav stav, da li je to strahopoštovanje... Da ga volim, volim ga. Najviše bih volela da imamo odnos kao sa početka. Ima ta neka tenzija... On nije neki romantik, meni kaže: "Šta će ti ovi medvedi ovde, napravila si obdanište". Ja sam mu rekla da meni to znaći. Svakog medveda sam čuvala i znala šta mi znači. Poslednji je ukraden. Tu sam napravila svoj kutak, gde se osećam ušuškano i lepo. Baš mi je bilo krivo kad se ono desilo. Jednostavno, to smo mi. Ali nismo neko ko će da živi u harmoniji, da plovimo jezerom... - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Takve smo mi osobe, neke stvari treba izbegavati, ja znam šta najviše može da me iznervira od sitnica, znam kako ljudi gledaju i šta se provlači. Na kraju ispadne nešto, kao da se foliramo. Imamo reakcije bolesne, pa pređemo prebrzo. Tako sam pričao i Maji - dodao je Car.

- Sve te reči koje imamo, ja neću nikome dati za pravo da se koristi tim rečima. Oni pomisle da svako može da mi kaže ono što mi je on rekao. Ne, ne može. Ja ne tolerišem to. Od mene će uvek imati povratnu reakciju. Ja se plašim samo dragog Boga. Nas odnos nije na zavidnom nivou, ali isto tako postoje i ljudi napolju koji imaju ovakav odnos. Ne možemo da služimo kao primer, ali možda vremenom postanemo. Neka je nama Bog u pomoći - istakla je Dragojevićka.

