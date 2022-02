DALILA JE KANTA ZA RECIKLAŽU I PEPELJARA: Dejan Dragojević nema lepe reči za BIVŠU ŽENU, a za njenu vezu sa Carem ga BAŠ BRIGA!

Tokom emisije "Pitanja novinara" pokrenuta je tema o odnosu Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića.

- Aleksandra, razumem da ti je teško, da ti se raspoloženje menja. Da li možeš da pronađeš više razumevanja za Dejana i za situaciju u kojoj se on nalazi? - glasilo je pitanje za nju.

- Ja sam njemu zahvalna, trudim se da mu ulepšam svaki trenutak, stvarno sam se dala tom odnosu. Sve sam ga kapirala kad mi je pričao, nisam ga napadala, smarala... Trudim se da budem maksimalno fer. Nekad bih nešto rekla, pa prećutim. Vodim računa o svemu, to se vidi valjda - rekla je Aleks.

- Dejane, komentarisao si vezu Cara i Dalile i tada si rekao da ti je sto puta lakše kad su oni zajedno. Što ti je lakše kada su sada njih dvoje zajedno, šta ti to igra ulogu? - pitao je Darko.

- Verovatno sam govorio za taj neki period kad je bilo, ne sad. Šta me briga šta sad oni rade u vezi, to mi ne pravi nikakav problem, ne interesuje me - dodao je Dejan.

- Aleksandra, šta je promenio onaj snimak Sandre i Dejana? - pitao je Tanasijević.

- Ja znam da se šalio, ali što kaže Miki, zašto je baš rekao Sandra - rekla je Aleks.

- I kad mi to kaže, ja kažem uzmi stvari i prebaci u rehab i budi sa Mikijem - dodao je Dejan.

- Pričao si o odnosu Dalile i Cara sa Drvetom mudrosti, rekao si da je njihov odnos boleština i da ćeš imati čime da posoliš ako se situacija namesti - rekao je Darko.

- Da, rekao sam to ako ubace Sandru, pošto sam čuo da Filip nešto pominje Aleksandru. Izbegavam da komentarišem taj odnos, uglavnom samo na intervjuu i kod Drveta. A ovde neka ide sve svojim tokom, nek se ljudi vole, gađaju... - nastavio je Dragojević.

- Za Dalilu si rekao da je kanta za reciklažu i pepeljara - dodao je voditelj.

- Znaš kako, neke stvari su nerealne. Znaš kakva bih ja postavljao pitanja, bilo bi zvekete. Dese se nerealne stvari, a onda Dino bude kriv za minijaturne stvari, a ljubav je to što neko nekoga gađa cigaretom u glavu. Kad dođe "Igra istine" muk. A mene pitaju gluposti. Dejana, Mensura i Ša drvlje i kamenje, a tamo gde bi trebalo ne - dodao je Dragojević.

