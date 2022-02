DEJAN PRIZNAO DA LI JE PREBOLEO BIVŠU ŽENU! Prozvao zadrugare da ŠTEDE Dalilu i Cara, a evo da li mu njihova veza REMETI NEŠTO!

Dejan Dragojević je ustao za crnim stolom i otkrio da li je preboleo Dalilu Dragojević.

- Moram da razmišljam o svemu, imam mnogo stvari da rešavm napolju. Previše gledam u budućnost, treba da mi bude lepo. Kad se prepustim, ona nešto prokomentariše i vidim da može da bude problem. Ja kažem da neću da ispadnem nefer prem njoj, ne mogu da odgovorim na neki reči koje mi kaže - pričao je Dejan.

- Kako ja da se osećam kad on kaže da ne može da mi uzvrati ono što ja njemu dajem? Odvratno - odbrusila je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne mogu naglo. Jutros je tepala, pita kad ćeš ti meni, ne mogu. Ja i da osetim, to ne mogu da izgovorim. Sve mi je to isfurana priča, koja se provlači da bi nekome bilo simpatično. Provodim maksimalno vremena, mislim da je u mojoj situaciji i previše. Non-stop provodimo vreme i već ludim od nekih stvari. Neću da lažem da ću te uhvatiti za ruku i obići svet, kad ne znam šta me čeka. Ona je ušla pre dva meseca, a ja razvaljen kao kanta, a opet se trudim i pokušavam. Kad krene da me pita jedno te isto - rekao je Dejan.

- Ja sam naporna, to svi znaju - dodala je Nikolićeva.

- I ja to trpim, dao sam za odnos. Ja sam malo težan i nenormalan. Rekao sam joj da ću imati ovde milion problema i da toga mora da bude svesna. Ja sam njoj rekao da tu stvar (Dalilu) odbace, prtite mi pokrete i neka se analizira, ima li tu šta. Nemam snage da objašnjavam stvari koje me ne interesuju, a nju će da kopka. Ja ni za jednu osobu sa kojom je bila nisam rekao - nastavio je Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vratiću se na rečenicu koju si rekao da ti je teško i da mora da te razume, jer te sve vraća na staro. Kad to kažeš jasno je da je prva asocijacija Dalila? Da li to znači da je nisi preboleo? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam već to u glavi odbacio kao stvar koja je moguća i zato ne pominjem, jer mislim da se zna da ne razmišljam o tome. Pričao sam ja i za budućnost, kad kažem na staro, mislim da funkcionisanje starog života, kuću, prijatelje, nisam se probudio u Veterniku 100 godna. Ovaj period sam otpisao i njoj sam napominjao budućnost, kad sam pročitao David, to me izvrne. Ona napolju ima stan, sestru, mamu, prijatelje, ja sam rekao kad izađem najlakše mi je da odem kod Marka i periodično se čujem sa mamom i Davidom, dok se ne priviknem - odgovorio je on.

- Aleksandra, razumem da ti je teško, da ti se raspoloženje menja. Da li možeš da pronađeš više razumevanja za Dejana i za situaciju u kojoj se on nalazi?

- Ja sam njemu zahvalna, trudim se da mu ulepšam svaki trenutak, stvarno sam se dala tom odnosu. Sve sam ga kapirala kad mi je pričao, nisam ga napadala, smarala... Trudim se da budem maksilano fer. Nekad bih nešto rekla, pa prećutim. Vodim računa o svemu, to se vidi valjda - rekla je Aleks.

- Dejane, komentarisao si vezu Cara i Dalile i tada si rekao da ti je sto puta lakše kad su oni zajedno. Što ti je lakše kada su sada njih dvoje zajedno, šta ti to igra ulogu? - pitao je Darko.

- Verovatno sam govorio za taj neki period kad je bilo, ne sad. Šta me briga šta sad oni rade u vezi, to mi ne pravi nikakav problem, ne interesuje me - dodao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Aleksandra, šta je promenio onaj snimak Sandre i Dejana? - pitao je Tanasijević.

- Ja znam da se šalio, ali što kaže Miki, zašto je baš rekao Sandra - rekla je Aleks.

- I kad mi to kaže, ja kažem uzmi stvari i prebaci u rehab i budi sa Mikijem - dodao je Dejan.

- Pričao si o odnosu Dalile i Cara sa Drvetom mudrosti, rekao si da je njihov odnos boleština i da ćeš imati čime da posoliš ako se situacija namesti - rekao je Darko.

- Da, rekao sam to ako ubace Sandru, pošto sam čuo da Filip nešto pominje Aleksandru. Izbegavam da komentarišem taj odnos, uglavnom samo na intervjuu i kod Drveta. A ovde neka ide sve svojim tokom, nek se ljudi vole, gađaju... - nastavio je Dragojević.

- Za Dalilu si rekao da je kanta za reciklažu i pepeljara - dodao je Darko.

- Znaš kako, neke stvari su nerealne. Znaš kakva bih ja postavljao pitanja, bilo bi zvekete. Dese se nerealne stvari, a onda Dino bude kriv za minijaturne stvari, a ljubav je to što neko nekoga gađa cigaretom u glavu. Kad dođe "Igra istine" muk. A mene pitaju gluposti. Dejana, Mensura i Ša drvlje i kamenje, a tamo gde bi trebalo ne - dodao je Dragojević.

Kurir.rs/M.M.

