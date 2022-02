DALILA DONELA KLJUČNU ŽIVOTNU ODLUKU! Prestaje da pije ALKOHOL i potpuno menja STIL oblačenja, Car dao svoj SUD ispred svih! VIDEO

Zadrugari su dobili priliku da vide razgovor Filipa Cara i Dalile Dragojević za crnim stolom, koji joj govori da treba da se ponaša prema dama.

- Šta da kažem, to je bilo sinoć nakon videa. Shvatila sam da jesam izgledala u tom stanju, onako... Nisam izgledala to iz neke prizme. Kad sam sebe gledala u tim nekim delovima, meni se nije dopalo moje ponašanje. Ja jesam bila vesela i nasmejana, ali mi to ne treba na taj način. I što kaže, zamisli kako izgledam, on sedi ispod trema, a mene prikazuju kako idem od jedne do druge osobe i plešem. Neću više ni da pijem taj alkohol. Ne da on utiče loše na mene. Nekako sam razuzdana i taj pogled, sastave mi se oči, nisam to ja. Alkohol svakako nisam ni pila 3 godine. Krenulo je ovde od čaše šampanjca. Više ni kap alkohola. Isto tako taj stil oblačenja, što kažu sado-mazo. Nije to bilo preterano vulgarno, ali ne stoji mi i ne priliči. Ja sam vesela po prirodi, volim muziku. On ne sluša tu muziku, onda ne vidi sebe na žurki kad nema novac za kockanje. Videla sam da jako ružno izgleda ono, kad sam videla sebe u tom trenutku - rekla je Dalila.

- Znam da izgleda da govori neke stvari da bi se meni dodvorila, ali ko je dobro poznaje, zna da nije. Nisam ja bio nervozan samo radi kocke. Ja sam i za to da popije i da se druži i da peva, ali da sve to... Neko ko je zarad svoje zaljubljenosti puno loših stvari napravio, ne treba da dozvoli na sebi da bude na žurki takva. Ima materijal da bude mnogo bolja. Niti stil odevanja, niti način plesanja, pa je u epicentru tih tuča, pada, to sve ne priliči meni, ne priliči njoj. I onda na kraju, ja gledam da joj ne kažem kako sve to izgleda, sve mislim da će se osvestiti, da će doći do mene... Na kraju joj objasnim neke stvari, uđemo u konflikt, ja napravim gore stvari od nje... To sve zajedno ne liči ni na šta. Dalili sad mogu svašta da lepe, da je bludna, razvratnica... Ta žena je pet godina bila u braku, nešto je stekla i postigla. Nije imala puno muškaraca, sa mnom je imala takve odnose kao što je imala. Nije prošla kao neke moje bivše devojke, zato očekujem više od nje i da ona meni bude smernica, a ne ja njoj. Od Maje sam očekivao, to ide uz njen imidž, uz Dalilu ne! Ne samo odevne kombinacije, nego i ponašanje - rekao je Filip Car.

