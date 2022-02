CAR JE DISKVALIFIKOVAO MOJU ĆERKU, SAD IZIGRAVA ŽRTVU! Taki oplepo po zadrugarima, nikog nije poštedeo, bivšem zetu poručio JEDNO

Radomir Taki Marinković, otac bivše zadrugarke Maje Marinković pomno prati dešavanja u Beloj kući, iako njegova ćerka više nije deo rijalitija.

On je komentarisao aktuelna dešavanja i tom prilikom dao svoj sud na odnos Monike, Ša i Tare.

- Mislim da je Monika Jovanovski ušla u "Zadrugu" preko Ša, ali da nema nikakve šanse kod njega. Ša neće biti sa njom zbog Tare. Tara i Ša su opsednuti jedno drugim to je neka ludačka veza, pa će monika morati u nekom drugom momku ako misli da opstane u Zadruzi. Tara i dalje voli Mateju, ali ša joj je pružio neku sigurnost, a Mateja neće da bude sa njom. Ša je opsednut sa Tarom tako da od veze sa Monikom nema ništa.

foto: Printscreen RED tv

Aleksandra priznala Dejanu da se plaši da je ne zadesi ista sudbina kao njega sa Dalilom.

- Mislim da Dejan i dalje voli Dalilu, ali da traži spas u Aleksandri. Aleks i Deki su mi super par i njemu bi želeo da se izvuče iz ovoga sa Dalilom, ali ipak Dalila će pokušati opet da vrati Dejana i da je ovo igra Cara i Dalile. Aleksandra se zaljubila jer joj odgovara Dejanova priča, on je fin momak. Između njih nešto postoji, ali mislim da je Dejan i dalje zaljubljen u Dalilu. Mozda je zavoleo Aleks blizina ipak čini svoje, ali sevaju i varnice između Dalile i Dejana, a Dalila je spremna na sve, mislim da je ovo igra - izjavio je Taki.

foto: Printscreen

Milica i Mensur uživali u ljubavnom zanosu pred zadrugarima, međutim Mensur je Milici priznao šta ga sprečava da ponovo bude u vezi sa njom.

- To je zatvoren prostor tamo svi vode ljubav ispod pokrivača. Mensura znam privatno i znam da je dobar dečko, ali on je iskusan igrač i već je bio u rijalitiju i on zna vrlo dobro kako treba da se igra. On sa Milicom pokušava da igra rijaliti, a Milica je dobra devojčica i zaljubila se u Mensura, a Mensur je sa njom zbog priča. Možda je voli, ali ne kao što je voleo Minu, sve je to deo Mensurove igre - rekao je Taki.

Dejan se promenio, sa Aleksandrom radi sve što sa Dalilom nije. e propušta priliku, a da se ne prepusti strastima kada mu je Aleks u blizini.

- Treba da budu srećni kada su im dali već da idu na rajsko ostrvo i uživaju. Mislim da pokušavaju da se što više zbliže i upoznaju. Posle 5 godina pakla koje je Dejan proživeo pored Dalile ovo mu je sada osveženje i nova avantura i želi da iskoristi svaki trenutak koji mu se ukazao sa Aleks. Mislim da je Aleks lepša od Dalile i da Dejanu prija njena hemija, više mu prija Aleksandra- istakao je Taki.

foto: Printscreen

Dalila Dragojević i Filip Car uživali na Rajskom ostrvu povodom Dana zaljubljenih. Nakon večere i vina prepustili se gledanju filma, a potom se prekrili preko glave i započeli vrelu akciju ispod pokrivača.

- Njima to nije strano oni i u kući pred svima vode ljubav, što se Cara i Dalile tiče rođeni su jedno za drugo. Ne bih ja o Cru on je diskfalifikovao moju ćerku i nemam ništa lepo da kažem o njemu. Pa na neki način jeste bio zaljubljen u Maju ona je lepa, atraktivna cura i znam da su bili prijatelji u zadruzi četiri, da su se družili i vani, a šta se to desilo između njih poste to ne znam, ali imali smo prilike da vidimo kako je ispao nečovek prema Maji. Kada su mu svi okrenuli leđa ona mu je bila slamka spasa i organizovala mu je rođendan, operisana je trčala kupovala mu poklone, a vidite kako se na kraju završilo. Ovo sada sa Dalilom je više zbog priče da ne bi ispao žrtva, a sutra ako uđe neka nova cura on će da ostavi Dalilu on je takav nezasit dečko, zanela ga svetla velikoga grada- završio je Taki.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Informer

