MAJA RAZVEZALA O PARAMA, LJUBAVI, PLASTIČARU I CARU: Zaljubila se u GLUMCA, raspituje se za njega, a evo koliko KOŠTA NJEN IZGLED!

Bivša rijaliti učesnica Maja Marinković otkrila je svoju najveću intimu.

Maja je otvoreno govorila o rijalitiju, svojim emocijama, ali priznala i da ima simpatiju.

"U svojim vezama vodila sam se srcem i emocijama, slobodna sam, imam simpatiju", rekla je Maja, pa ju je voditelj odao i rekao da je Maja pitala za glumca da li je zauzet ili slobodan. Voditelj "Premijere" istakao je da glumac voli životinje.

"Ja sam pitala informativno. Znaš kako - lagano, simpatičan mi je, privukao mi je pažnju. Neka to ostane enigma. Što se mene tiče, ljubav me izmenila, volela bih da se učim na greškama, bolje funkcionišem u spoljnom svetu, sada sam zaista dobro", ističe Marinkovićeva.

Maja je postala bliska sa Milanom Jankovićem Čorbom otkako je napustila rijaliti.

"Čorba i ja smo prijatelji, to nije veza, tu ne postoje emocije. Ovako ćemo se uvek družiti... On je mene pozvao da mi se izvini zbog svega što je rekao unutra, ja sam neko ko prašta. On me pozvao u goste gde su me svi fino dočekali. Ja sam stvarno njegova drugarica, njegova majka mi je draga, pozdravljam je", kaže Maja, pa je iznela šta misli o Dalili Dragojević i Filipu Caru.

"Dalili i Caru želim sve najlepše od srca, ništa tu ne bih dirala, oni su stvoreni jedno za drugo. Ljudi vide sve, ne bi je ostavio da tu postoji ljubav, ali nisam ja ona koja treba da sudi o tome. Kajem se zbog odnosa sa Filipom, dopustila sam sebi istu grešku, nisam bila dovoljno jaka. On nije bio vredan moje ljubavi. Ta ljubomora bila je prouzrokovana nečim... Mislim da njihova veza neće opstati, on nije neko ko može da bude sve vreme kraj jedne osobe. Drago mi je što se Deki sklonio od tog zla, Aleks i ona su slatki, to Dalilu ubija i radi je sujeta", priznala je Maja.

"Taki me kritikuje kada smo kod kuće, bio je ljut što sam ušla u odnos sa Filipom, rekao je da nije trebalo sebe da dovedem u tu situaciju", dodaje Marinkovićeva.

"Ja sam najbolja kao solo igračica u rijalitiju, ubuduće ću se voditi time", rekla je Maja u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" kada su je pitali da li je ona više izgubila ili muškarci koji su sa njom bili.

Bivša rijaliti učesnica otkrila je da li je nekada ona dobila skup poklon.

"Jesam, imala sam dečka četiri godine, to je normalna stvar ali meni materijalno ništa ne znači, bitna mi je pažnja, ljubav i poverenje", kaže Maja, a o ceni svojih plastičnih operacija nije htela da priča iako je priznala da su skuplje od automobila:

"Svaka srećna žena je lepa, a ja sam neko ko se podlegao estetskim zahvatima, ja to ne krijem. Nije mi prijatno da pričam o parama."

