ALEKS I DEJAN BACILI SVE KARTE NA STO! Dragojević SE NEĆE odvojiti od Sandre, ne želi pritisak, a Nikolićeva donela KONAČNU ODLUKU

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević bacili su sve karte na sto i progovorili o svom odnosu.

- Kako ste? Hajde da pričamo o tome šta se dešavalo između vas, došlo je do raskida, kako, zašto - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Znaš kako, nešto smo se posvađali, rasprava za stolom, ona je rekla: "Hoćeš da raskinemo", ja sam rekao hajde. Bila je neka sitna rasprava, a ja nemam snage da se raspravljam. Nisam bio opušten. Sad sam se opustio, ne interesuje me šta će biti napolju. Bio sam upao u minus fazu. Nismo raskinuli, napravili smo pauzu od dan. Rekla mi je da sam proračunat, onda sam je pitao da li sam joj dobitak ili gubitak. Mene hvataju na svkaoj mogućoj krivini od početka rijalitija i onda i ona dođe i to komentariše. Ako ima takvu sliku o meni... Mi smo i večeras imali raspravu... Mi smo tek sedam dana u vezi. Da joj pričam bajke i šlagere ne mogu. Neću da lažem. Ako ne osećam nešto, zašto bih to rekao. Da joj dokazujem nešto, nemam potrebu. Možda je ovo moje malo iskrenije od tog njenog puno. Ne treba naglašavati, siliti, potencirati... Opet je krenula da me hvata nervoza. Komentarišu svi za Sandru Rešić i kako neko spomene, njoj se kao lomi... Zamerila mi je što sam sedeo sa devojkom za koju pričaju da je zaljubljena u mene. Stavlja me u situaciju da ako se ne odmaknem od Sandre, da mi nije stalo do nje. A ja ne želim da se odmaknem od Sandre. Ispašće da nemam emociju prema njoj jer radim nešto što njoj smeta. Pre nego što smo ušli u vezu rekao sam Sandra, Fran i Marko su osobe koje ne komentariše, ne upada im u reč... Njih troje sam izdvojio... Neću da okrećem leđa od ljudi koji su me izvukli. Ne mogu sve da poremetim zbog nje. Ja budem u nezgodnoj situaciji. Neću da stupam u nešto gde će da mi bude krš i lom. Slatke svađe može, ali da se ganjam, čupam, polivam, ne pada mi na pamet - rekao je Dejan.

- Evo, sve je u pravu... Ja njemu ne mogu ništa da zamerim, moram da pazim šta izgovoravam da ga ne bi poremetilo... - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nauči da vodiš računa, kad ćeš ako ne sad - dodao je Dejan.

- Ja sam promenila sve zbog njega. Sedim ovde, uklopila se u njegovo društvo, prilagodila zbog njega. Ja sam uradila te neke stvari. Ja mu ne zameram Sandru. Protiv Sandre nemam ništa, ali naravno da će da me poljulja kad pričaju ljudi o tome. Ona se zahvalila tim "Sudbinskim lisicama". Ja njemu neću zabraniti da se druži sa Sandrom, to od mene neće doživeti, niti ga na to navodim. Pričali smo o svemu i ja sam napomenula da sedi sa devojkom za koju pričaju da je zaljubljena u njega, nisam zabranila. On misli da ću to tražiti, a neću. Smatram da od sutra treba da provodimo malo manje vremena zajedno, da provodi vreme sa ljudima koji ga čine srećnim. Ja ću sa sebi dragim ljudima. Ispada da sam sve zapostavila zbog Dejana - dodala je Nikolićeva.

- Neka nastavi, neka se vrati gde joj je bolje. Neka uzme na biciklu i nek vergla. Ja sam izašao iz pakla, da sam sebi palim vatru pod nogama, ne pada mi na pamet! - poručio je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

