ALEKS ĆE IZVUĆI DEBLJI KRAJ, DEJAN IMA TRAUME I TIKOVE: Bivša modelsica osula paljbu po PARU, tvrdi da Dragojević nije SPREMAN!

Bivša modelsica Anastasija Buđić dotakla se odnosa Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić.

Ona je istakla da joj se zadrugarka dopada, ali da će u ovoj romansi izvući deblji kraj.

- Negde mi je žao Aleks, ona mi je kompletna devojka, izgleda fenomenalno i nije nimalo glupa, može od nje nešto pamatno da se čuje, hrabra je. E sad, njih dvoje, naivno bi bilo koja devojka u kući pomisli da je Dejan nakon poprilično traumatične situacije emotivno sposoban da tako brzo uđe u neki odnos i preko noći sve zaboravi. Mislim da će nažalost on duži period nositi taj teret, biće pod teškim traumama od svega što mu se dogodilo, ceo život će se osvrtati i osoba koja bude bila pored njega će biti žrtva njegovih trauma i strahova - ističe Anastasija.

foto: screenshot Pink tv

- Vidi se da on želi da bude sa njom, mislim da se čak možda i zaljubio, ali prosto zbog celokupne situacije ima tikove. Ljudi nađu druge partnere, razvedu se, nije to ništa toliko strašno, ali strašno je što je svo ovo učinjeno na televiziji na njegove oči. Mislim da je on i dalje u šoku, tek će sve ovo da isplivava kod njega. Najpametnije mu je da se posvesti sebi i da se okrene sebi i svojoj porodici. Nažalost, mislim da njegov odnos sa Aleks neće funkcionisti, oni su ovako lep par, ali on ima previše trauma. Dopada mu se, ali nije još uvek raščistio sam sa sobom šta ima - priča Buđićeva, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Zadruga

- U ovom trenutku, Aleks će izvući deblji kraj i sigurno ćemo svašta gledati u tom odnosu. On sad može samo da šara i povređuje žene, jer je on užasno povređen. On je dobar momak, on to ne radi namerno, ali je prosto pod traumom koja će da traje jedan određen period. Svaka žena koja razmišlja glavom ne bi ušla u odnos sa njim, ali Aleks je devojka koja je srčana, ide srcem, malo će sada da gori u vatri zbog onog što se sve dogodilo, tako da će sigurno izvući deblji kraj u tom odnosu - zaključuje Anastasija u emisiji "Pitam za druga".

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:12 Tanja Savić gazi po parama: Šuške pljušte na njenom nastupu!