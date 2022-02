POMIRILI SE ALEKSANDRA I DEJAN: Rijaliti par posle žešće rasprave i RASKIDA dao ljubavi još jednu šansu! Prepustili se STRASTIMA

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević pomirili su se nakon raskida. Posle svađe i rasprave, rešili su da ljubavi daju još jednu šansu.

Ovaj rijaliti par zajedno je večerao, pa su razmenjivali nežnosti nasred sobe.

- Usukala sam se - rekla je Aleks.

- Jesi - potvrdio je.

foto: Printscreen

- Jesam kad me ne hraniš dobro, samo jaja i pirinač - smejala se.

- Jeste, kao da smo iz Kine - klimnuo je glavom.

- Mjau, ti si moja ljubav - mazila se Aleks.

foto: Printscreen

- Hoćeš da jedemo ovde? - pitao je Dragojević.

- Ne mogu, previše mi je negativnih ljudi ovde - izjavila je Nikolićeva.

- Ja znam svoje dete i to što oni tamo komentarišu da Dejan tamo igra neku glavnu ulogu i da je ona zato sa njim, to je teška glupost. Vi znate da Aleksandra ako hoće da zavrti nešto, ona to može sama i niko joj ne treba. Povraća mi se od glupih ljudi. Ulivaju mi tako negativnu energiju, ali dete mi je tamo... Osim Miće, kog izuzetno cenim, uvek je isti bio i ostao, hvala mu što je uz moje dete - prokomentarisala je Aleksandrina mama nakon njihovog raskida.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

