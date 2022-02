NE MOGU DA GA TERAM DA NA SILU BUDE SA MNOM! Aleksandra otvoreno o RASKIDU sa Dejanom, spomenula njegovo POMIRENJE sa Dalilom!

Tokom "Gledanja snimaka" pušten je video-klip raskida Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića.

- Hajda da čujemo i tebe. Ja sam iznenađenja da si ti puna saveta, vrlo si toleranta - upitala je Ivana Šopić.

- Ja njega razumem ali ne mogu da ga teram na silu da bude sa mnom ako ne želi. On se plaši da mu ja ne poremetim planove, ja mu ništa neću poremetiti. Ima strahove, mora da reši sam sa sobom, Meni je pako u glavum ne znam kako da se ponašam, ne znam kako da pristupim. Desilo se, desilo se, ne treba da gleda u jednu tačnu, život je pred njim. Ja neću njega da pritiskam. Nemoj ti da budeš sa mnom zato što vidiš da sam ja tužna, to sam mu rekla. Neću da on bude na silu sa mnom, neka radi šta hoće. Sanjala sam da se pomirio sa Dalilom, majke mi. To mi prolazi kroz glavu, da ne radi to zbog Dalile - rekla je Aleks.

- Ti već na početku imaš neke sumnje. To onda u startu neće uspeti. Ne mogu ja to! - rekao je Dejan Aleksandri.

