ALEKS OČAJNA ZBOG RASKIDA S DEJANOM, STREPI OD DALILE! U nikad većem strahu: Loše mi je, zaljubljena sam! A onda otkrila ŠOK SAN

Aleksandra Nikolić govorila je o raskidu sa Dejanom Dragojevićem:

foto: Printscreen/Pink

- Sanjala sam neki san sinoć, pa se osećam čudno. Volela bih da Dejan ovo ne radi stvarno, pritom sad sam sanjala da se pomirio sa Dalilom i da je čupam za kosu. Ja sma se zaljubila u njega i mnogo mi je čudno. On ima kao neki strah, plaši se blizine i svega. Nekada imam utisak da pričam sa malim detetom. Jutros sam uhvatila sebe kao sedim pored njega i osećam se bezvredno. Ja sam se uvek pridržavala svojih pravila u glavi, i on meni samo od jednom kaže da hoće, a ne može - govorila je Nikolićeva i nastavila:

foto: Printscreen/Pink

On kaže da nema veze sa Dalilom, meni je ringišpil u glavi. Nije valjda lud, ona odlepila za Filipom, uradila mu toliko loše, ja se nadam da nije lud da to uradi. Ja ne znam šta da radim. Trudim se da bude bolje, a ja se osećam loše kada ga molim za ljubav. Sinoć oblećem oko njega, ne znam šta da radim. Pričaću sa njim danas, tek smo ustali, kao da na silu sedi sa mnom, loše se osećam ali obaću razgovo. Nadam se da će sve biti u redu. Sinoć sam shvatila da sam se stvarno zaljubila. Nekako me steglo ovde kada sam videla gde sedi, on se plaši svega. Kao da sam prokleta, nikada ne dobijem ljubav, a uvek je pružim - pričala je Aleks.

Dejanu je ispričala san:

- Hoćeš kafu, sanjala sam te sa nekom drugom ženom, čupala sam joj kosu, pramen po pramen, to sam sanja - rekla mu je Aleks.

- Je li imala nadogradnju - pitao je Dejan.

- Ona nema nadogradnju - prodrala se Aleks.

Kurir.rs/S.M.

