ŠOK, OVO JE RAZLOG RASKIDA DEJANA I ALEKS! Dragojević joj SLOMIO SRCE, priznao da zbog DALILE ne može dalje! Ona spremna na sve

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić raskinuli su svoju vezu koja je započela nakon njegovog kraha braka pred kamerama rijalitija Zadruga 5, a iz ovih razgovora zaključuje se da je razlog za raskid Dejanova bivša supruga, Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Ti si ovde ušla, imaš život. Ja nemam. Sve me vraća na staro, a to staro me je uništilo. Stalno mi je u glavi ono što je bilo. Ti kada me pitaš nešto i vratiš me bude još gore. Rizičan sam, nisam trebao da ulazim u ovo - rekao je Dejan.

- Ne znam šta da ti kažem. Kako da ti pomognem. Ne znam, hoćeš da se izbegavamo? Da li ti je tako lakše? - pitlaa je Aleks.

- Nema potrebe da se izbegavamo, radi šta hoćeš. Kako god ti misliš da treba - odgovorio je.

- Lepo sam te pitala, da li misliš da treba da se klonim? Da li te gušim? Hoćeš da se sklonim, da ti ne prilazim? - nastavljala je Nikolićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ti kažem radi kako hoćeš, kako ti misliš da treba. Ja imam strah od budućnosti, strah od mnogih stvari - rekao je Dragojević.

- Ako si se zaljubila, skloni se, jer ako si se mnogo zaljubila ne želim da te povredim, ako ne mogu da ti uzvratim - naveo je Dejan.

- Reci mi direktno. Hoćeš da se sklonim, samo reci? Skloniću se - govorila je Aleks.

- Ne želim da te povredim. Neću da budeš tužna. Najbolje je da se skloniš - nastavio je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Šta tebe muči? - pitao je Dragojević.

- Pa, ti. Tužna sam. Kažeš da ne možeš da budeš sa mnom. Prođe sve, neću ja da patim za tobom deset godina. Nemoj ti sada da razmišljaš o tome da li ću ja biti tužna, nemoj to da te ubija. Ne želim da zbog mene budeš loše, ali ne želim da budeš sa mnom ni iz sažaljenja. To mi je odvratno - dodala je Aleksandra.

- Sve je to za mene traumatično - rekao je Dejan.

- Ne znam više šta da radim, da li da te zagrlim, da li da se sklonim, da li da pričam sa tobom ili ne - žalila se Aleks.

- Ja ne želim ništa i hoću sve - dodao je Dragojević.

- Kako si bezobrazan - rekla je.

- Da li da se pokupim iz hotela, da budeš sam? Ako ti je tako lakše? - pitala je Aleks.

- I hoću i neću - odgovorio je Dejan.

- Ti bežiš od mene, neću ti ja ništa loše uraditi - rekla je Aleksandra.

- Znam, ali eto, emotivno sam slomljen, ne želim da te povredim - nastavio je Dejan.

- Ja sam se zaljubila, da li si ti nekad bio zaljubljen? Ja hoću da budem sa tobom, šta ti nije jasno? - izjavila je Nikolićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Nije mi jasno... Ne znam, samo ne želim da te povredim i da ne mogu emociju da ti uzvratim - rekao je Dragojević.

- Hoćeš ovako? Da budemo zajedno kada ti hoćeš, kada ja hoću, ustvari ni ne moramo da budemo u vezi. Hajde samo da provodimo vreme zajedno, ja sam se na tebe navikla - govorila je Nikolićeva.

- Sad bih sam sebe zapalio da mogu, polio bih sebe benzinom i trčao kroz kuću - rekao je Dragojević.

Kurir.rs/S.M.

