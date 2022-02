PODIVLJALA TARA, OBEZBEĐENJE JE JURILO PO ZADRUZI Nakon TUČE, trčala i lomila sve pred sobom: 4 muškarca nisu mogli da je zaustave

Nakon haosa sa Tarom Simov i Sanjom Grujić, zadrugari su napravili opštu pometnju za crnim stolom.

- Rekla je 'vaš problem je što su vaše devojke ku*avele' i gledala je u mene - vikala je Tara.

- Tebe je i Ša tako nazvao pa ništa - dodao je voditelj.

- I njega sam tukla! Svako ko to kaže proći će deset puta gore od nje - urlala je Simova.

- Hajde više ne se*i tamo, hajde beži - urlao je Mića.

- Rekla je Sanja ' to što su vaše devojke ku*avele, to ste vi krivi', realno njoj je to rekla - vikao je Ša.

- Ne zakuvavaj više - viknuo je Miki.

- Sale, hajde reci šta je bilo, video si - nastavio je reper.

- Ma ti si od nje i gore napravio - dobacila je Irma.

- Za mene nisi ku*va nikada nisi bila, ali gadiš mi se! Gadiš mi se koliki si folirant! Folirantu najveći, gadiš mi se - urlao je Miki.

- Nije kriva! - vikao je Ša.

- Sve radi zarad rijalitija, ovo je užasno! Folirant! - nastavio je Miki.

- Nije kriva ovoga puta - ponavljao je iz sveg glasa reper.

Tara Simov nakon karambola sa Sanjom Grujić, ne prestaje da juri po imanju i pravi dodatni haos.

Simova je od radija, dvorišta, ekonomskog dvorišta pa i rehabilitacije trčala i pokušavala da slomi sve pred sobom.

Obezbeđenje je sve vreme išlo za njom i sprečavalo je da napravi dodatan problem. Da li će se uskoro primiriti i vratiti u emisiju, ostaje nam da ispratimo.

Kurir.rs/S.M.

