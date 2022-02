DALILINA MAJKA ODSEKLA KOSU, VIŠE NE IZGLEDA OVAKO! Šok promena Mujićke, a tu se nije zaustavila: Da, to sam JA! (FOTO)

Majka učesnice "Zadruge" Dalile Dragojević, Emina Mujić, pokazala je svima putem društvenih mreža novo izdanje.

Ona je odlučila da skrati svoju dugu kosu, te sad ima i šiške, a njena transformacija pokrenula je buru komentara.

- Da, to sam ja! - navela je uz fotografiju.

Emina se nedavno oglasila povodom svađa Dalile i Filipa.

- Sve sam ispratila šta se dogodilo. Filip Car je najveći miš, a znate li zašto? Zato što se uplašio porodice Dragojević iz Veternika, pa tako štiteći Dalilu, brani Dejana i provlači kako se Dalila ponašala prema Dejanu. Tačno znam šta taj miš iz Crikvenice radi i on je glup za mene. Sve to što je uradio Dalili je glupo. Ja znam šta ću raditi dalje zbog toga što se sinoć dogodilo, a on će i dalje bežati i kriti se kao što se i krio zbog silovanja devojke u Crikvenici, pa mu plaćaju advokate da bi mu ukinuli to delo - besno nam je poručila Emina i dodala:

- Kada se završi rijaliti, moraće da vidi kako je to kad se pljuje, psuje i uteruje strah. Je**** mu ja mamicu, klošaru jednom. Ne može nikom ništa u "Zadruzi", pa udara na moju Dalilu. Svi su ga otkačili. Ne može da podnese poraz od Maje Marinković koja ga je ostavila i sada uživa sa Čorbom. Pisala sam i poslala sve ove snimke Željku Mitroviću, pa ćemo videti šta će biti sa ovim retardom. Kolika god kazna da bude, ništa neće biti kazna kao koju će dobiti napolju - rekla je Emina za Blic.

