DALILINA MAJKA EMINA OPTUŽILA CARA ZA SILOVANJE DEVOJKE: Stiže u Zadrugu da se javno obračuna sa njim! NE ZNA ŠTA GA SVE ČEKA!

Emina Mujić ne može da dođe k sebi od šoka nakon što je pogledala snimke najnovije svađe i pljuvanje svoje ćerke Dalile i njenog ljubavnika Filipa Cara.

Ona je nakon brutalne svađe, u izjavi za Kurir potreseno otkrila da uskoro dolazi u Beograd i da planira da uđe u "Zadrugu" i da se javno obračuna sa Carem, koga ne može da podnese, ali i koga je javno optužila da je silovao devojku u Crikvenici, što pokušava da se zataška.

- Nisam dobro, sve ovo što se događa u "Zadruzi" jako me je pogodilo. Sve sam pogledala i još sam u šoku. Stvarno ne znam šta da kažem, još nisam u stanju da pričam o tome, a i majka mi je jako bolesna. Moram se brinuti i o njoj, sve ovo jako loše utiče na nas kao na porodicu. Meni zlo dođe od same pomisli na Cara, to je moje mišljenje o njemu. Videćemo mi još šta će i kako će biti sa njima, ali biće ono što je zaslužio. Ko šta zasluži, to mu i bude i ko šta traži - to će mu i biti. Sada mi je jako teško, ali sve bude i prođe - rekla nam je potresena Emina.

Mujićeva nam je i rekla da će sve što zna o navodnom silovanju koje je izvršio Filip Car, ispričati javno pred kamerama.

- Planiram da dođem u Beograd za nekolio dana, o svemu možemo pričati javno, kad budem došla. Ja ako uđem u "Zadrugu", znam šta ću reći. Svašta ja znam o tome. Ja znam šta ću raditi dalje i koji su mi drugi koraci, zbog toga što je napao moju ćerku, a on će i dalje bežati i kriti se kao što se i krio zbog silovanja devojke u Crikvenici. Pisala sam i poslala sve snimke Željku Mitroviću, pa ćemo videti šta će biti sa ovim retardom i zlom. Kolika god kazna da bude, ništa neće biti kazna kao koju će dobiti napolju. Nije svestan šta ga čeka. To što je uradio Dalili je glupo. Ali, o tome šta znam, sve ću pred kamerama - završila je ogorčena Emina.

Podsetimo, preksinoć je u jednom trenutku u garderobi Car čak pet puta pljunuo Dalilu i to direktno u lice.

- Jesi li jadna? - vikao je dok ju je pljuvao, a ona nemo, u šoku stajala.

Sandra Rešić i Matora pokušale su da ga smire.

- Sandra, lepo sam je savetovao! Je*em joj majku ku*vinu. Molio sam je da se smiri - pravdao se Car.

- Smiri se nervozan si, verujem da su neke stvari istinite - rekla je Sandra. - Lepo sam joj rekao na kauču da ne radi seljačke fore, rekao sam da ćuti da se mane svega. Ne, ona po svom! Čovek ide u pušionicu ona za njim, a lepo sam joj rekao da ne provocira. A ona sve radi na one jadne ku*vinske fore - nastavio je Filip.

- Pa i da pecne to je njen život, ne može ona sve da iskoreni za dan, nemoj preterivati - izjavila je Rešićeva.

