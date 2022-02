DEJAN I ALEKS RASKINULI, PUKLA TIKVA! Dragojević NA IVICI SUZA, otvorio dušu: Svi sumnjaju da želi pomirenje sa DALILOM! (VIDEO)

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić su raskinuli. Njih dvoje su se ceo dan raspravljali oko njenog ponašanja i oko njenog oblačenja.

foto: Printscreen/Pink

Naime, Dejan je zamerio Aleksandri kako se obukla pa je otkrio da je pokazala i više nego što je htela, a nakon toga je nastao sukob koji je doveo do raskida ovog ljubavnog para. Zadrugari su se odmah bacili na komentarisanje, pa su neki čak i ubeđeni da Dragojević ne može da preboli Dalilu, a da li je to isitna ostaje da ispratimo.

U toku noći Dejan je razgovarao sa svojom, sada već bivšom, devojkom Aleksandrom, koja nije uspela da ga uteši.

- Ništa, čekam, proveravam. Uhvatila me je ankcioznost, ide mi se kući - odgovorio je Dejan.

- Nemoj da ubijaš sebe, opusti se. Zašto ubijaš sebe crnim mislima... Da li si plakao? Zašto su ti oči suzne? - nastavila je.

foto: Printscreen/Pink

- Loše mi je, nervozan sam. Muči me sve, guši me. Sam sam sebi razlog. Previše je sve ovo za mene... Rekao sam ti i danas da ne mogu sam sa sobom da se povežem. Mislim da nikog nema... Ne mogu tebi da objasnim situaciju, ne postoji reč za to - govorio je Dragojević.

- Razumem te, kapiram. Šta ćeš sad? Da razbijaš glavu? Šta si sve ovde prošao i kao hoćeš da ideš - rekla je Nikolićeva.

- Imam strah od svega - dodao je.

- Ti si ovde najčistiji, nema potrebe. Ništa loše nisi uradio - izjavila je Aleksandra.

- Ne mogu da iznesem i sebe ni tebe. Čim krene neka rasprava nešto, nije mi dobro. Nije to do tebe, to je do pi*de mate*ine. Gušim se, to ne valja - nastavljao je Dejan.

- Svi imaju neke životne rutine, neke životne navike, ja nemam ništa. Nije ovo ništa zbog tebe, to je tako. Nisam neko ko će da laže i da petlja - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Rekla sam ti, ne moraš da budeš sa mnom, niko te ne tera. Radi šta ti želiš, da se zezaš, da se družiš.... Neću ja tebe da gušim i sputavam. Nemoj da razmišljaš, bićeš sve dobro - izjavila je Nikolićeva.

- Meni sekunda fali da se prešaltam - naveo je Dragojević.

Aleksandra je pozvala Đedovića da porazgovara sa Dejanom.

- Šta ti je, šta se dešava? - pitao je Marko.

- Hvata me ankcioznost. Nisam dobro. Nisam trebao u ovo da se upustim nikako - rekao je Dejan.

- Nemoj molim, te, počeću ja kao Rešićka. Je l' te vraća na staro nešto? - dodao je Đedović.

- Sve mi je, sve mi se skupilo. Sve u kompletu, voleo bih da sam kući - odgovorio je Dragojević.

- Da li je Aleks problem? - pitao je Marko.

- Ma ona mi je najmanji problem. Ne znam kako ću i gde ću. Pitala me je da li mi smeta, a ja ne znam šta da kažem. Ne želim da se ona oseća kao što sam se ja osećao, da pravi s*anja da lupa stakla. Strah me je od budućnosti, da sam ranije razmišljao o tome ne bi me ovo sačekalo - govorio je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Tu nema greške... Jednom da pomisliš da si pametan, opet si u kanalu. Jedna glupost može da bude kobna, zato ljudi ponavljaju greške. Sve ovo što se desilo su neizbežni strahovi - rekao je Đedović.

- Ne mogu, imam gušenje. Meni je mnogo toga slatko, ali naslušao sam se toga. Ne mogu da uzvratim istom merom, to je problem - dodao je Dragojević.

- Od svega što smo pričali, ne možeš pola toga sada. Ne ide da sediš ni kao džabalebaroš, nije ni to opcija. Predugo je vremena ostalo... - nastavio je Đedović.

- Ne mogu da gledam face ovih ljudi, ova izlaganja, nenormalno mi je. Rekao sam joj da mi sve smeta, da ne mogu da se opustim. Sebe nemam, nisam se ni pronašao - žalio se Dragojević.

- Mnogi koji misle da su pametni, shvate koliko su glupi. Dođe neka šezdeseta godina i shvatiš sve. Nikada nećemo biti pametni, samo mnogo manje glupi. Mene Aleks pita šta li se to dešava, lepo sam joj rekao da nije do nje i da ništa nije uradila. Objasnio sam joj da ti nije lako da vidiš sve one ljude koje si ostavio pre pet godina, da ne znaš ni kako izgledaju, ni gde su... Da razmišljaš o životu nakon svega, gde ćeš, šta ćeš... Malo mi fali da zaplačem ko Sandra Rešić, jao više... - nastavljao je Đedović.

Kurir.rs/S.M.

