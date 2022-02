MAJKA MARIJANE ZONJIĆ ZAVRŠILA U URGENTNOM ZBOG NJE I OSMAKČIĆA! Nova drama u Zadruzi, Zonjićeva i ne sluti šta se dešava

Nakon što se Marijana Zonjić poljubila sa Markom Osmakčićem, i priznala svoja osećanja, kao i to da će se boriti za njegovu ljubav, oglasila se njena majka Dejana.

Ona je istakla da se oseća očajno zbog ćerkinog poteza i kroz suze ispričala šta misli o svemu.

foto: Printscreen

- Kako mogu da budem, sad sam se vratila iz urgentnog! Ja ne znam šta se dešava, Viki je psihički poludela, plašim se da ne nasrne na Marijanu! Marijana jeste zaljubljena u Marka od prvog dana i ništa ne radi zarad rijalitija. Vidim tu povezanost, oni imaju istetoviran isti broj 17 i to ih povezuje od prvog dana! Marijana se istinski kaje za sve što je rekla za Viktoriju ali se Viktorija ne kaje za to što je rekla za Marijaninog brata, a to su, strašne uvrede! Ja ne mogu da kažem šta će biti. Marijana je neko ko ima svoj život, i radi kako hoće. Ali ja mislim da je najbolje da se ne pomiri sa Markom dok je u rijalitiju, nego da sačekaju da izađu pa da vide šta će biti sa njima! - uplakano je zaključila majka Dejana.

Za to vreme, Marijana se osamila sa Markom u dvorištu gde mu je priznala emcoije.

foto: Printscreen

- Čemu druženje sa Matorom? Malo si kako vetar dune - pitao je Marko.

- Ti mene ne znaš. Ja sam dobila dozvolu da mogu da flertujem sa kim hoću, samo da ne prelazim neke granice. A ja sam tu granicu sa tobom prešla i sj*bala sam to... Bila je priča sa bivšim momkom da možemo da nastavimo to ako ne uradim ništa - odgovorila je ona.

foto: Printscreen

- Niko mi se nije sviđao. Oni to znaju, ja sam se sprdala sa njima. Ja imam tu dozvolu. Sprdala sam se. Da imam momka, bilo bi drugačije. Ja sam bila kriva za naš odnos, priznajem - nastavila je ona.

- Imam osećaj da želiš da se osvetiš Viki - dodao je on.

- Ja je nikada prva nisam dirala. Ako ćemo tako, ona mi je skinula dečka. Ti nikada ne vidiš kada me ona prva provocira - rekla je Marijana.

foto: Printscreen

- Ako ti se ja toliko sviđam, vreme će pokazati kako stoje stvari - dodao je on.

- Ali moraš i ti da budeš fer. Danas nisi bio fer, rekao si da sam ti se svidela jer si k*rvar, znači mogla je svaka devojka tu da bude - govorila je ona.

- Vidi sad, ja da krenem ovo, a sutra neki dan raskinu mala Ana i Anđelo, ti možeš da kažeš da ti se Anđelo sve vreme sviđao, a da si se sa mnom sprdala - zamerio je Marko.

J- a sam se sa svima sprdala, dosadno mi je bilo. Oni su to isto radili, svaki od njih je pokušao. Mogla sam da budem, ali ne zanima me to - rekla je Marijana.

- Da je Dejan rekao da mu se sviđaš, tebi bi bilo ovako (top) - dodao je Marko.

- Završili ste, hajde. Da li je rekla šta je imala? - stigla je Viki.

- Ne, nisam - odgovorila je Marijana.

foto: Printscreen

- Ona može da priča do sutra. Šta ima još da ti kaže? - pitala je Viki.

- Pusti me, hoću da završim razgovor - rekao je Marko.

- Ne znam šta ima da ti kaže što ti nije rekla - dodala je Mitrovićka.

- Ja samo slušam, volim da znam - rekao je Osmakčić.

