OSMAKČIĆ NE ZNA ŠTA GA ČEKA: Zonjićka otkrila detalje sa ŽURKE pred HAOS, a Viki saznala SVE! Čega ga prava pometnja (VIDEO)

Marijana Zonjić je razgovarala sa Lazarom Čolićem Zolom o poljupcu koju je imala veče pre sa Markom Osmakčićem.

Viki Mitrović je zbog toga napravila haos Marku, on je plakao, a sada je priznala da joj je on sviđa od početka.

foto: Printscreen

- On i ja smo se gledali od početka žurke. Ja imam pravo, on je meni bivši momak, liči mi na Igora... Ona je krenula da ga tuče, a posle toga mi je opet prišao. Ja sam mu rekla da ne radi to iz inata. On je nakon toga želeo da me poljubi, ali ja nisam htela, a on je navaljivao i poljubio me na blic. Moram da kažem da sam ja govorila da ćemo pričati sutra, ali on je navaljivao - pričala je Marijana.

- Ja nisam znao da te gledao. Au, kako da kažem Viki to? Biće haosa - rekao je Zola.

foto: Printscreen

- Mi se gledamo već duže vreme, a znam da će on da se pravi lud nakon svega - rekla je Marijana.

- Ja ću njoj da kažem da ste se gledali, ali šta se sve dešavalo, neću dok ne popričate - rekao je Zola.

Nakon što je razgovarao sa Marijanom Zonjić, Lazar Čolić Zola je otišao kod Viki Mitrović i otkrio joj ceo razgovor.

- Nije dobro, sve mi je rekla. Rekla mi je da su se sve vreme gledali i da je forsirao da se poljube, da su se sve vreme gledali - govorio je Zola.

- Ma, znala sam ja to sve - rekla je Viki.

- Idem da ga budim da reši ovaj problem - rekao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:34 Kaća Živković se oglasila posle svađe sa Sanjom Marinković! Stojim iza svega što sam rekla!