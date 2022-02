ZADRUGARIMA PUŠTEN SNIMAK RASKIDA DEJANA I ALEKS! Dragojević objasnio: Ne mogu da verujem u reči utehe, imam PARANOJU od veze!

Zadrugari su videli razgovor Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića koji se dogodio sinoć u ekonomskom dvorištu nakon njihovog raskida. Dejan je tada priznao Aleks da se plaši budućnosti i da ne zna da li može da joj pruži sve što ona želi.

Ovo sad što radim, meni Aleks ne smeta. Prija mi, zaljubljen sam u nju. Ali nekako, sve me kopka, ima brdo stvari, to nepoznato, to me guši... Dobijam tu anksioznost, danas nisam hteo da izađem iz hotela. Vidim da me razume, da se trudi, ide ka tome da odnos bude odličan, a sve me to plaši. Plaši me lepa situacija, lepa reč, ne mogu da se opustim, sve mi smeta. A neću da je povredim. Ispoštovala me je za sve moguće. Ne znam šta da kažem. Ona me razume... - pričao je Dejan.

Neki misle da si ovo namerno i planski uradio, ona je bila dobra prema tebi. Ko raskida ako mu je lepo? - dodala je voditeljka.

Krenula je rasprava bezveze juče, pitala ona da li hoću da raskinemo, ja sam rekao hajde. Pala mi klapna. Bojim se, ne mogu da pričam o budućnosti, ne znam koja je moja budućnost. Ona mi kaže: "Idemo kod mene", to me je i ukopalo. Vagam dosta. Svaka njena rečenica kojom hoće da me uteši, simpatično mi je, ali ja ne mogu da poverujem u to. Mi pričamo, nismo bez komunikacije, ali nekako moram sam sa sobom... Imam paranoju od veza u rijalitiju. Nisam svestan da postoje ljudi napolju. Nisam svetan da su tu. Kao da sam između vremena i prostora, u sredini. Znam da me nešto čeka napolju, ne znam šta je to. Strah od nepoznatog. Ona mi pomene nešto za spolja, mene to guši. Ne smem sebe da poremetim. Sa njom mi je svaki trenutak jako lep, prija mi, odgovara mi ali jednostavno, došao mi je taj period neki. Kad gledam šta izlažu ljudi, gledam da se ne vodim tim stvarima, da ne doživim sudbine tih ljudi. Da ne bauljam napolju kad izađem. Ja sam neko ko kreće ispočetka. Viđaću ljude koje sam ostavio, koje nisam dugo video. Imam gušenje. Možda mi se promeni večeras, ne znam. Na njoj mi se sve sviđa, ali imam blokadu, to ne mogu da promenim - dodao je Dejan.

Kurir.rs/S.M.

