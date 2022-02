DALILA PREKINULA EMISIJU I NAPRAVILA RUSVAJ! Dragojevićka nije ostala imuna na OVE MIĆINE REČI, utrčala kao FURIJA i podviknula!

Dalila Dragojević napravila je rusvaj i prekinula radio emisiju, kada je čula reči Lepog Miće.

- Pažljivo sam slušao Nenada, za to smo sve čuli. Ako mu je dobro, nama je još bolje. Ali kada je ušao on je blatio Taru najstrašnije, ako mu je sa njom lepo dobro, neka se tuku, o sebi šalje najlošiju sliku što može. On ne zna šta znači dostojanstvo, ne zna da podvuče crtu. Ne razumem njegovu emociju, samo se ponižava. Ima pravo da rade šta hoće, po njemu se će upamtiti dosta toga šta čovek uradi sam sebi. Postigao sve, borio se, mlad, uspešan i da sve to sruši zbog nekoga ko ga ne voli. On je dao sve, mučenik, zbog Tare je pokazao da ga niko ne interesuje zbog nje. On gine zbog nje. Muškarci se ponižavaju više, Gruja se najviše ponizio, a ne zna ni zbog čega. Sve što radi, radi na neki bezveze način, Gruja ne zna ni zbog čega je to uradio. Gruja da ima para, pa da kaže žena ide u taj stan i tako, to se tako radi. To su pravi mangupi, on se bruka, šta mu je žena. Mogu da zamislim u kakvoj je koži ta žena. Treba da se zapita malo. Ono što se desilo sa Dalilom i Carem to je prirodno, a oni sve na silu potenciraju. Oni su svesni svega ovde i govore kako su bitno. Znaju oni da su na televiziji, znaju šta rade, ovde su svađe nerealne - opleo je Mića žestoko.

- Nemoj ti meni da pričaš šta ja da radim, je li znaš - upala je Dalila u radio, pa zapretila.

- Šta, ti ćeš meni da kažeš, nemoj da ja poludim - drao se Karić.

- Neka je, ovde izgubljenje duše gube ravnotežu u mišljenju sam sa sobom, ti čuješ da te narod komentariše, pa oni tumače i misle da ako demantuju mene i tebe da je to prava slika. Mi samo iznosimo svoja mišljenja. Ovde se ljud najstrašnije ponižavaju. Jednog vole, a sa drugim su u vezi. Oni ovde misle da će vođenjem ljubavi da urade nešto - pričao je Mića.

