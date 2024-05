"BAHATI, BESPRIZORNI I OSIONI, ONI SU VELIKI PROBLEM DRUŠTVA!" Advokat ukazao na GLAVNI IZVOR nasilja nad prosvetnim radnicima

Primeri nasilja u školama u Srbiji postali su gotovo svakodnevni. Jedan u nizu takvih primera je i slučaj od pre dva dana kada je profesor Treće gimnazije u Beogradu teško povređen dok je pokušavao da razdvoji učenika te i Desete gimnazije izmedju kojih je izbila tuča.

Tom slučaju, prethodio je i onaj od prošle nedelje kada je profesora iz Bačke Palanke bivši učenik pretukao na radnom mestu i naneo mu teške povrede.

U znak solidarnosti i podrške napadnutim profesorima, čak 860 škola, čiji su zaposleni članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, stupili su jutros u jednodnevni štrajk, a u 12 časova biće održan i protestni skup ispred Narodne skupštine.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola i Predrag Savić, advokat.

foto: Kurir televizija

- Forum stručnih srednjih škola je doneo jednoglasnu odluku da se pridruži protestu i da se zaštiti taj nastavnik. Imate veliki broj fizičkih napada u srednjim stručnim školama. Da li je to Trsenik ili Bačka Palanka, a sada se eto to desilo i u elitnoj školi u Beogradu - rekao je Antić i dodao:

- Nasilje nije samo fizičko nego i psihičko. Ne bih krivio ministarstvo. Glavni problem je neprimena tih zakonskih osnova, a tu su najodgovorniji direktor i tužilaštvo. Možemo postaviti pitanje: "Zašto ti učeniče, ako su prekrišio zakon nisi odmah procesuiran?" Treba slediti primer iz Bačke Palanke gde je učenik u pritvoru dok se sve ne ispita, pa nakon toga kazna, pa popravni dom, pa to više nikome neće padati napamet.

foto: Kurir televizija

Savić je ocenio da su u velikom broju slučajeva glavni izvor problema nesavesni i osioni roditelji:

- Da bi se procesuirao jedan slučaj potrebno je da se on prijavi policiji ili nadležnom tužilaštvu. Često se, međutim, zbog razbnoraznih razloga, a jedan do njih je svakako neaktivnost direktora ti slučajevi ne prijavljuju. Vi ne možete nekad da objasnite to bestijalnim, besprizornim roditeljima koji su na svašta spremni spremni. Ja to znam jer sam zastupao škole. Roditelji su uglavnom izvor najvećih problema.

04:37 BAHATI, BESPRIZORNI I OSIONI, ONI SU VELIKI PROBLEM DRUŠTVA! Advokat ukazao na GLAVNI IZVOR nasilja nad prosvetnim radnicima

- Njihovo dete recimo napravi takav karambol, povredi troje dece, napada prosvetni kadar, a oni onda dođu, kažu moje dete je zlatno i tuže školu. Škola nema novca da angežuje advokata i onda u školi kažu šta ćemo sad? Spas je samo ako nađu beslatnog advokata pa će on besplatno zastzpati školu. Bahatost, novac i moć nekih roditelja jeste veliki problem za društvo.

U program se uključio i nastavnim Borko Petrović koji je konstatovao da treba prevashodno raditi na prevenciji nasilja, a ne na kaznama:

foto: Kurir televizija

- Mnoge se stvari guraju pod tepih. Zna se koji je učenik problematičan, ali se ne radi dovoljno na njegovom praćenju niti na njegovoj evaluaciji i tretmanu. Smatram da kažnjavanje neće mnogo toga promeniti. Od nasilja se ne može pobeće, ali treba razgovarati sa decom i raditi na tome da oni shvate da treba kao individue da doprinose društvu, a ne da ga razaraju. Naravno za to je potrebno stimulisati prosvetne radnike, ako ne materijalno onda makar javnim priznanjem sa najviših pozicija za njihovo zalaganje i rad.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

07:28 IDU ZA MNOM, VIČU NA MENE I ŠUTIRAJU ME Branko iz Zemun polja kaže da trpi stravično nasilje dece iz komšiluka: UPALI MI U STAN