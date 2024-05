KADA JE ORAO NAJOPASNIJI?

Čitavih 12 meseci trajala je euforija kod navijača Srbije pred Svetsko prvenstvo u Kataru – od one čuvene pobede u Lisabonu do prvog meča na Mundijalu s Brazilom gotovo da dan nije prošao da se ne pomene reprezentacija Srbije i kuju planovi kako doći do četvrtfinala ili polufinala.

Hladan tuš na vrelom arabijskom pesku uticao je na to da pred Evropsko prvenstvo, na koje se Srbija plasirala posle pune 24 godine, naboj ne bude ni približno veliki kao 2022…

Nema mnogo medijskih nagađanja i prognoza nabijenih prevelikim optimizmom kakav bi put mogla da ima selekcija Dragana Stojkovića na putu ka završnici takmičenja, nema ni kuražnih najava reprezentativaca o tome da će daleko dogurati... Mirno i umereno. Nekako su svi saglasni da bi prolazak grupe u kojoj nas čekaju Engleska, Slovenija i Danska bio veliki uspeh.

Ali kao što je orao najopasniji kada deluje nezainteresovano, i u tim trenucima biva koban po plen, tako se nadamo da će ovakva uvertira mnogo više od euforije prijati srpskim Orlovima.

Upravo takav scenario priziva nova reklama kompanije Mozzart, jednog od glavnih sponzora reprezentacije Srbije. Uz naraciju legendarnog glumca Dejana Đurovića, dobitnika nagrade za lepotu govora 2016. godine, koji se proslavio sinhronizacijom naučno obrazovne serije „Opstanak“ i ništa manje legendarnu muziku iz kultne serije „Povratak otpisanih“, Mozzart šalje jaku poruku pred EURO 2024 u Nemačkoj:

