SVIMA U ŽIVOTU TREBA JEDAN NENAD! Dalila iznenadila sve za crnim stolom, Ša zanemeo posle njenih reči, a onda UDARILA na Moniku

Nakon Stefana Karića, svoj glas na "Nominacijama" dala je Dalila Dragojević, koja je birala između Monike Jovanovske i Nenada Aleksića Ša.

foto: Printscreen

- Monika je prva osoba koja je ušla i imala lepe reči za mene. Bila sam tu za nju, ali sam videla da je ovih dana našla svoj pravac, nije više sama i ja se tu ne trpam, ona je izabrala. Što se tiče nje lično, izgleda mi kao dobrica, mada smatram da se tu krije mnogo toga. Neću je žaliti uopšte, ima dvadesetek godina. Vidim da se Moniki ne zamera što se dopisivala sa starijim Ša, kao što se drugim devojkama. Smatram da nije nimalo naivna. Iza ove simpatičnosti krije se mnogo toga. O njoj imam pozitivno mišljenje, samo mislim da trea da iskoristi priliku mimo Nenada - rekla je Dalila, pa nastavila:

foto: Printscreen

- Nenada poznajem dugo, nikad nije bio normalan, voleo je da se našali, posvađa... Njegova rečenica da će se boriti za Taru do samog kraja meni je odlika pravog muškarca. Tara uopšte nije shvatala težinu kad je ušla u odnos sa njim, ni posledice. Njoj je to bila sprdnja, posle toga se pretvorilo u ozbiljnu situaciju. Onda je videla komentare i krenula sa svojim ludilom. Njemu će trebati dosta konjskih živaca, ali on se ne buni. Nije mi ga žao kad ga Tara tuče, kad priča za nju sve najgore, uopšte mi ga nije žao. Ja se na onoj žurki nisam mešala, oni su me gurnili, ja sam pala i rekla im da su debilčine. Smatram da niste normalni, ali to ste vi - pričala je Dalila i dodala:

foto: Printscreen

- Tara zna da je Ša voli, koristi priliku, svesna je da bi joj oprostio i da ima nešto u ovoj kući. Svima u životu treba jedan Nenad ovako. Ne mislim finansijski, ali ovako da te pravda za glupe postupke. Iako zna u dubini duše da nije ispravna. Mislim da oni ovako kao kosmička ljubav neće okončati svoju vezu dugo vremena. Neka im je sa srećom, ja se tu ne mešam. Dragi su mi kad su normalni. Tako da, nemam više šta da dodam. Sačuvaću Ša, nemam ništa protiv Monike, neka Monika ide u duel da vidimo kako će se pokazati - dodala je Dragojevićka.

