U ZADRUZI PUŠTEN SNIMAK FLERTA DEJANA I SANDRE REŠIĆ! Aleks se šokirala kad je čula šta je njen bivši rekao, Dragojević POBESNEO!

Dejan Dragojević je bio oduševljen što je Aleksandra Nikolić otišla na cigaretu, jer je mogao da priča sa Sandrom Rešić. Aleks se šokirala kada je videla prilog.

- On će reći da se šalio. Ja njemu nijedne sekunde nisam branila da se druži sa Sandrom, da priča sa Sandrom, neka ona objasni to - rekla je Aleks.

- Nemam šta da branim njega, šalio se. Ovo je bila subota, iskoristio je taj momenat, zaista jeste bila šala. Čak smo malopre progovorili jednu rečenicu, tj. ja. Generalno ljudi u ovoj kući neće razumeti naš odnos. Više će ljudi spolja razumeti. On se ovde apsolutno šalio - ustala je Sandra Rešić.

- Nije meni Aleksandra ništa zabranila, ovo je bila sprdnja. Ja sam tu, komuniciram sa Sandrom. Ja ovde živim sa ovim ljudima pet meseci, da je trebalo nešto da se desi, desilo bi se. Rekao sam kako gledam na Sandru. Sandru, Đedovića i Frana izdvajam od svih ljudi ovde, to sam rekao i njoj, nema zamerki. Ja nemam snage da se objašnjavam. Postoje situacije koje će se dešavati. Meni to ne treba. Da je trebalo sa nekim da se desi, desilo bi se. Nije se desilo, desilo se sa Aleksandrom, jer sam to hteo. Miki se sprda, pa sam ja iz sprdnje rekao. Ja sam izašao iz te faza da se nekome objašnjavam. Ko će šta da komentariše, to me ne interesuje - rekao je nezadovoljno Dejan.

- Naravno da se Deki šalio, ali... Njihova komunikacija je manja nego pre. Hteo je da joj da do znanja da misli na nju. Nije rekao: "Pričaću sa Viki". Da joj da do znanja da misli na nju. Ja možda grešim, ali idem po Jungu. Sandra je otišla na radio i zahvalila se zajedničkoj podršci koja veruje u ljubav. Indirektno daje Dejanu do znanja da joj to ne smeta. Morate da pazite da ne bi dolazilo do komentara ljudi. Naravno da je Dejan napravio šalu, ali šala je upućena Sandri, daje sumnju da mu je Aleks zamerila Sandru - ustao je Miki.

- Jeste, volim Dalilu, zaljubljen sam u Sandru, u Aleksandru... Ne mogu, previše. Ništa, ćao. Ne želim da Aleksandra prolazi kroz nešto kroz šta sam ja. Znam kako joj je bilo kad je pušten snimak. Ja sam rekao, ja sam Sandri, Đedoviću i Franu dužan, tek ću napolju moći da im se zahvalim za to što su mi pomogli. Da ja zbog nekih komentara okrenem glavu ljudima koji su tu bili kad sam bio jednom nogom u grobu, ne pada mi na pamet - pobesneo je Dejan.

- Pa nisam rekao da je k*rva ako je zaljubljena u Dejana, da je đubre ili ološ... Kao što gospođica komentariše, tako i ja - dodao je Miki.

- Miki je ovde realan. U svakoj šali ima najmanje šale. Dejan se ponaša kao da je on prevario, a ne da je prevaren. Ako Sandra krije emociju, onda je kvarna osoba. Ako ga gleda samo kao prijatelja, koga briga. Ko se boji prazne puške? Ali ovde bežanje od stvari izaziva sumnju. Znam da se Dejan šalio, ali nije vreme za humor. Šali se na konto drugih, a onda ne dozvoljava na račun njega da se komentariše - smatrao je Lepi Mića.

