NIJE ME BLAM ŠTO SAM SA PROSTITUTKOM: Osmakčić pregazio preko obećanja porodici zbog Viki, a sad otkrio šta mu LEŽI NA DUŠI! VIDEO

Marko Osmakčić i Viktorija Mitrović važe za jedan od najskandaloznijih parova rijalitija.

Njih dvoje sada su odgovarali na pitanja gledalaca, a Marko je imao šokantno priznanje.

- Cela nacije je gledala kako ste plakali i tešili jedno drugo. Kako tumačiš to što jedini niste dobili poklon za Dan zaljubljenih? - glasilo je pitanje.

- Nismo ispali dobri. Svestan sam da nismo okej, ali sam smatram da i drugim parovi imaju te optužbe i grebanja, a prošli smo svi svašta. Smatram da samo zaslužili, ali dobro, neka osuđuju, ja smatram da smo zaslužili, ali dobro - rekao je Marko.

- Ja sam taj dan prespavala, ne znam. Pričali smo ispod trema, slažem se sa Markom, nije me to pogodilo, ali da sam slušala mišljenje ukućana, to se ne bi desilo - rekla je VIki.

- Ja smatram da smo zaslužili taj poklon barem zbog strasti - rekao je Marko.

- Zbog čega si ubeđen da će Viki da se bavi prostitucijom i posle rijalitija? - pitala je novinarka.

- Jako je teško izaći iz toga. Ona je šašava i mislim da bi se bavila, napolju nije sve pred kamerama, pa bi sigurno to radila. Hoće da zaradi novac. Ispostavilo se da je ona gora nego što sam mislio i došlo je do toga. Mene to boli, ali ja to mislim... Ja sam na početku imao iskrene namere, ja je nikada nisam optužio za to što se bavila tim. Nije mi svejedno, ne kajem se. Nikada me nije bilo blam i napolju sam bio sa prostitutkama, blam me je zbog toga što ona kaže bila sa ovim i onim - pričao je Marko.

- Ja sam danas pričao sa Marijanom, to je bio inat, kada sam bio sa Viki ja sam ušao u odnos sa Marijanom iz inata i to je jasno kao dan. Ali prema Viki se pretvorilo u ljubav - rekao je Marko.

- Ja uvek verovala u njegove reči zbog emocija, imala sam u glavi to da nije tako. Išla sam ka Marku i smatram, ma ne smatram ništa - rekla je Viki.

- Kako smatraš to što je Marko rekao da neće imati se*s sa Marijanom, a sa tobom je potencirao? - pitala je novinarka.

- Ne, mala digresija. I ona je potencirala na tome. Ja sam nju zavoleo i vezao se. Ne bih prešao preko reči najbližih da je nisam voleo - uskočio je Marko.

