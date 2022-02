VIKI I OSMAKČIĆ ZAJECALI NA SAV GLAS! Marko se potpuno slomio, ona mu se bacila u zagrljaj, nikad veće EMOCIJE u Beloj kući! VIDEO

Marko Osmakčić pre samo nekoliko dana okončao je višemesečnu vezu sa Viktorijom Mitrović i odmah uplovio u novu, sa Marijanom Zonjić. Iako je Viki tvrdila da je to ne pogađa i da nema problem sa njihovim prekidom, očigledno nije tako.

Naime, ona je jecala u dvorištu Bele kuće, a Marko ju je grlio i ljubio.

- Kako me voliš ovakvu? - pitala je Viki.

foto: Printscreen/Zadruga

- Volim te, samo... Nisam otišao zato što drugog više volim... Uhvatilo me je pijanstvo i bilo mi je interesanto. Nisam ja pametan, sve mi je malo, ne znam. Krivo mi je da te gledam, boli me. Osećam se kao da treba da se sakrivam, jer mi je teško zbog tebe, neko poštovanje. Možda će to malo da se smanji - govorio je Marko.

- Kod tebe ne postoji, kod mene će da se smanji vremenom, jer kod tebe ne postoji. Šta da mislim? Pokazao si - dodala je ona.

Marko Osmakčić i Viktorija Mitrović nastavili su da razgovaraju u dvorištu Bele kuće, a onda je i on počeo da plače.

- Zašto ti sad plačeš? - pitala je Viki.

- Krivo mi je - rekao je Marko.

- Volim te - dodala je ona.

- I ja tebe - uzvratio je Marko.

Kurir.rs/M.M.

