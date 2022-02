LABILNA JE I PSIHIČKI NESTABILNA! Nakon žešćeg skandala oglasio se Osmakčićev brat, otkrio da Viki NIJE DOBRODOŠLA u njihovu kuću!

Marko Osmakčić i Viktorija Viki Mitrović je jedno od parova o kojima region ne prestaje da priča, a od samog početka njihove veze imali su jako turbulentan odnos koji se često završava fizičkim obračunom, a nije strano i da Viki završi grebajući na kapiju.

Nakon Markovog flerta i poljupca sa Marijanom Zonjić, sa kojom je i bio u šemi pre Viktorije, za portal Pink.rs se oglasio njegov rođeni brat, Mario Osmakčić, i progovorio o njihovim svađama, Viktorijinom nasrtaju na Zonjićevu, kao i sam čin pomirenja svog brata sa plavokosom zadrugarkom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče poljupca sa Marijanom, ja bih bio srećniji, a i on. Marko se zasitio veze sa Viki i sigurno bi bio srećniji sa Marijanom, ne znam koliko bi to trajalo. Mislim da ne bi dugo izdržali jer on voli da mu bude interesantno, voli da flertuje sa drugim devojkama i da ih muva. Ali sigurno bi bio sretniji sa Marijanom bar neko vreme. Što se tiče pomirenja sa Viki, opet je pogrešio, više ne znam koji je ovo put. Ja kada sam bio za Novu godinu sam mu rekao svoje mišljenje. Po meni je to velika greška. Viki je labilna, psihički nestablna i škodi njemu. Šteta je što on to sam nije prometio nego drugim moraju da mu govore. Moj brat ima nešto posebno u sebi, njemu devojke uvek prelaze preko nekih stvari. Mislim da on može da ima intimne odnose pred njom, i ona bi mu i preko toga prešla. Ne bi me to čudilo, meni bi bilo draže da mu ona ne pređe preko toga. Ali to je takva veza. Ne znam šta će biti, da li će biti do kraja zajedno ili šta će se dešavati ali verovatno. Ja ne bih voleo - izjavio je Mario Osmakčić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)