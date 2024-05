"SAD ĆEŠ ISPASTI KAO BRZI VOZ!" Takmičar odgovorio Popoviću, nastao neviđeni haos u ZG: Očigledno je da imaš problem...

Inel Nukić i Petar Krekić otvorili su svojim nastupima jedanaesti krug u „Zvezdama Granda“ u kome važe nova pravila. Na samom početku emisije, kreativni direktor Granda Saša Popović objasnio je da od večeras ništa više neće biti isto. Dok je samom početku emsije došlo je do malih čarki kada je Inel odgovrio Saši, dok je Bosanac iskoristio ovu priliku da ih pecne.

-Večeras jedna devojka i jedan muškarac napuštaju takmičenje, ali smo odlučili da u ovoj i sledećoj emisiji svaki takmičar peva po tri pesme. Skraćene naravno, isključivo brze od onih pesama koje su do sada pevali. Da vidimo kako to izgleda, mislim da će biti živo i veselo, videćemo kako će žiri da glasa. Žao nam je što će neko da ispadne, od svih 12 takmičara ove i 12 sledeće subote svi su fanstastični – rekao je Saša Popović.

Nakon nastupa, takmičari su imali maksimalni broj glasova, pa je usledilo akapela pevanje. Jednoglasnom odlukom nakon akapela pevanja, pobedu je odneo Petar, dok će Inel ponovo pevati u baražu.

Žiri je u svojim komentarima istakao da Inel već sada ima očigledan problem sa glasom, dok su za Petra imali samo reči hvale.

-Za korak je meni Petar bio ispred Inela, podržala sam i Inela, on ima samo 17 godina. Ali dušo, ti moraš da pregledaš glasnice, mnogo ti se često to dešava, možda je i psihološki problem, nije fizički. Ne kontrolišeš taj jodl koji iskoči gde ne treba. Petar je sjajan- rekla je Ceca.

Bosanac je svojim komentarom izazvao pravu buru, pa je uspeo da natera Inela da odgovri Saši Popoviću što se retko dešava u „Zvezdama Granda“.

-Inele, očigledno je da imaš neki problemčić, mogu da ti kažem i kod kog doktora da se javiš. Nemoj to da zapustiš, inače si beskrajno muzikalan i meni se dopada kako ti pevaš, to dereš. Samo si pogrešio jedno, ne kaže se nasrdiš, nego rasrdiš – dodao je Dragan Stojković, dok je Inel odgovorio:

-Meni je Saša Popović prošli put, ali i čovek koji nam pušta matrice rekao da se tako kaže – dodao je on dok je Saša rekao da je možda Inel pogrešno čuo.

Bosanac je iskoristio ovu priliku da se našali, pa je pecnuo Inela i Popovića, ali i dodao da je mladi pevač ovim sebi osigurao nastavak takmičenja.

-Sad si se zeznuo Inele, ispašćeš kao brzi voz. Sad si sebi osigurao da prođeš, jer ako ispadneš ispašće da te je Saša namerno izbacio. Dobro si uradio – rekao je Bosanac kroz smeh.

Mili se u svom komentaru složio sa kolegama da Inel ima problem sa galasom, ali ga je podržao, dok je za Petra imao samo reči hvale. Ana Bekuta se takođe saglasila sa kolegama da kada su ova dva takmičara u pitanju.

-Inele, ti si takmičar za koga čovek ne može, a da ne glasa. Imaš šarm i energiju što su nešto što je kod mene koja uvek pevački gleda sve presudilo kod tebe. Taj problem koji imaš je očigledno iz glave verujem da ćeš to pobediti. Petar je bio dobar, ali samo smanji te ukrase, nije pevanje samo to – rekla je Snežana Đurišić, a na ovo je morala da raguje Petrova mentorka Viki Miljković.

-Snežanu volim i podržavam, ali nemoj da smanjuješ ništa, ne slažem se sa ovim što ti je rekla. To se ljudima svođa kako ti pevaš, nije bitno da li će se nekom članu žirija to dopasti, to je bitno samo dok si ovde. Nije upropastio dikciju – odgovorila je Viki.

Đorđe je na samom kraju istakao da je Inel dobar pevač i otkrio šta je presudilo da večeras glasa za Petra Krekića.

-Inele, ti sa tim stajlinogom meni izgledaš kao da si ispao iz filma „Alisa u zemlji čuda“ u pozitivnom smislu. To mi se sve dopada, vreme će za tvoje grlo uraditi svoje. Kod glasanja sam se odlučio za boju glasa i zato sam glasao za Petra – kazao je Đorđe David.

Ivana Peters koja u ovoj emisiji menja Mariju Šerifović rekla je da je ponosna na to kako je Inel večeras pevao i dodala da je problem sa glasom rešiv.

