ŠOK U BELOJ KUĆI! Dalila saznala kakvo mišljenje Car ima o njihovom odnosu, pa ušla u CRVENO! Zadrugari dali svoj SUD! (VIDEO)

Filip Car ustao je za crnim stolom i istakao da mu odnos sa Dalilom Dragojević nije sjajan.

- Da li misliš da je u redu da kažeš da bi ostavio Dalilu kad bi ti to rekla majka, a ona je sve ostavila zbog tebe - glasilo je pitanje.

- Možda nije u redu, ali kad je odnos klimav, onda bi imalo uticaja. Nekad su majka i sestra imale uticaj, sada nemaju. Naravno da nije u redu. U nekim momentima je bilo u redu da to kažem, a u nekim nisam znao gde je levo. Mislim da nam nije dobar odnos, jer napravimo svađu oko banalnih stvari - rekao je Car.

- Ne znam kada je to rekao. Aham, na intervju, nikada mi to nije rekao. Nikada mi nije rekao to, to je laž. Nebitno. Uglavnom, prvi put čujem to direktno od njega i sad čujem da nam nije dobar odnos. Pričali smo do jutros. Bila sam kod Drveta, ispričala najlepše stvari. Pošto on zahteva da mu ispričam sve kad se vratim od Darka, a on mi ništa nije preneo - rekla je Dalila.

- Naš odnos nije bajan, nije sjajan i nije dobar. Kad bi mi neko rekao: "Ne, nije ona za tebe", to je meni kliše iu ispričana priča. Kad bi mi rekao da sam ja za neke stvari u pravu, to bi me poremetilo. Kad bi mi mama rekla da imaju napolju dokazi za poglede sa Dejanom, e to je ono što pričam. Moramo mnogo da radimo, da bi bilo iole normalno. Ona je isto napravila puno stvari za mene i to nije zaje**ncija, da bih ja to rekao. Meni je već rečeno da joj ne prilazim, ali sam ja prišao - rekao je Car.

- Dalila jeste sve, zaista, ostavila. Svaku svađu koju čujem mi je sumanuta posle svega. To za majku, on u trenucima besa iskoristi kao razlog, da bi sutra mogao za šta da se uhvati. Samo negde to zamišljam u svojoj glavi, samo mislim da do toga neće doći. Mama mu ne bi dala da bude ni sa Minom Vrbaški, Sanjom Stanković, Majom i Dalilom - rekao je Đedović.

- Pozvao se na majku i slažem se sa tim da je poštovanje majke bitno. Oni su meni kao deca i sve dok se neko poziva na roditelje, njegova odluka mi ne odrasta. Poštovanje roditelja nije da ti daješ objašnjenja i donosiš odluke na osnovu njih. Kad sam birao partnera za sebe, gledao sam da meni bude prelepo, a da poštuje moje roditelja - rekao je Mića.

