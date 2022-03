GLAVU DAJEM ZA SVOJU ĆERKU! Huso za Kurir otkriva ISTINU o Dalilinom ostavljenom detetu! BILA SA BIVŠIM U ŠVAJCARSKOJ

Dalila Dragojević glavna je tema u petoj sezoni rijalitija Zadruga, a sada se potegla priča da je imala dete koje je ostavila u Švajcarskoj. Naime, Marko Đedović je nedavno u razgovoru sa Sandrom Rešić istakao da je to Dalilina najboljnija tema.

"Pa se priča da ima dete i da ga ostavila u Švajcarskoj, zato ona kada čuje pesmu Pepeljuga... ", rekao je nedavno Marko Đedović.

Filip Car je protekle noći saznao za to, a odmah nakon toga je ušao u svađu sa Dalilom Dragojević.

"Sve priče koje sam slušao o tebi su iz drugog ugla. Više verujem tebi", pričao je Car.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Dalilinim ocem Husom Mujićem koji je rekao da glavu daje da to nije istina i da Dalila nikada nije ostavila dete u Švajcarskoj.

foto: Printscreen

"To je najveća glupost. Ja vam garantujem životom da to nije istina. Sramota je to, nema nikakve šanse da je to istina", rekao je Huso na početku, a onda se nadovezao na Marka Đedovića koji je u jednom trenutku u rijalitiju istakao da dalila ima dete u Švajcarskoj.

"Đedović nije nikome prijatelj, ni samom sebi nije prijatelj. On kada je ulazio u Zadrugu je rekao da će ih rastaviti i uspeo je u tome. Kakvo dete. Koliko znam nikada nije imala nekog dečka u inostranstvu. Ta priča ne pije vodu, glavu dajem. Ona voli i tuđu decu, a kamoli svoje dete. Koliko je radila na tome da dobije dete. Nikada ne bi ostavila dete. Ko je to izmislio. taj laže. Ona je u Švajcarkoj bila sa prvim mužem, nikada više", rekao je Huso.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Printscreen/Premijera

Huso se osvrnuo na Dalilino pomirenje sa Filipom Carem.

"Nikako, bolje da je uhvatila nilskog konja, nego njega što je", kratko je rekao Huso.

Huso je istakao da s enada da će se Dejan i Dalila pomiriti nakon Zadruge.

"Ja se nadam. Voleo bih, ja Dejana mnogo volim. On nikada neće izaći iz moje duše. Želim mu sve najbolje kao svom detetu. Nikada me nije uvredio. Ja nemam loše mišljenje o njemu i tako će ostati do kraja mog života", zaključio je Huso.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Eminom Mujić, Dalilinom majkom, ali se ona na naše pozive nije javljala.

Trudnoća Aleksandre Nikolić Dalilin otac se osvrnuo i na potencijanu trudnoću Aleksandre Nikolić koja je trenutno u vezi sa Dejanom Dragojevićem. "Ako sam ja u drugom stanju i ona je. Garantujem da ona nije. Sinoć je dobila. Nije tako lako dobiti dete", rekao je Huso Mujić. foto: Shutterstock, Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)