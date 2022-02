KAKAV HIT! CAR PLJUNUTI HUSO IZ MLADOSTI: Isplivala fotka Dalilinih roditelja, ljudi ODLEPILI zbog sličnosti njenog oca i dečka!

Internetom kruži fotografija na kojoj su mladi Emina Mujić i Huso Mujić, a ljudi ne mogu da poveruju koliko otac rijaliti učesnice Dalile Dragojević liči na Filipa Cara.

Jedna stranica postavila je na Instagram fotografiju Dalilinih roditelja iz mladosti, gde Huso neodoljivo podseća na Cara sa kojim je Dragojevićka prevarila muža Dejana i sad je sa njim u vezi.

foto: Printscreen/Zadruga

"Evo zbog čega je Dudla zaljubljena u Filipa. Zanemarimo da babo liči na Halida Muslimovića, pomalo liči i Filip na njega", stoji u opisu objave na društvenim mrežama.

"Stvarno Babo i Fikret liče", Ove sitne okice, izgubljen izraz lica kojim glumi raspoloženje, poluosmeh....isto Car sa plavom kosom", samo su neki od komentara gledalaca rijalitija.

"Ne znam više šta da kažem, to je sve bolesno. Ne gledam više ništa, ljudi mi šalju pa vidim. Odavno sam rekao da su oni bolesnici, da tu ljubavi nema. On će je ubiti tamo, a produkcija ne reaguje, jer to diže gledanost. Ja bih je izveo iz tog pakla, ali ne daju. Gade mi se svi. Deki i ne bi trebalo da se meša, on je sve uradio što je mogao, ali ona mozga nema i tu nema pomoći. Ne ljutim se na njega, za njega su vrata moje kuće još uvek otvorena, to s tom malom radi da bi Dalila bila ljubomorna. Mene će taj Car da uzima u usta? Ološ... Znam ja takve ološe, to su najgori ljudi", rekao je Huso nedavno za medije.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)