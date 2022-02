DALILINOM ISPADU SVI SE SMEJU: Upoznala sam Snupa Doga, on je mali, NIZAK! A sad isplivao i DOKAZ da mu je IPAK bila u SPOTU! FOTO

Učesnica rijalitija "Zadruga" i nekadašnja pobednica "Parova" Dalila Dragojević svojevremeno je kako je sama rekla igrala u spotu američkog repera Snup Doga.

Dalila je pričala kako je upoznala poznatog američkog repera, pa je dala njegov opis kom se svi smeju.

foto: Printscreen

"Na mene je naleteo neki čovek i pitao me da li bih učestvovala u spotu sa Snup Dogom. Ja gledam i mislim da me zeza. On mi je rekao da je menadžer, spot bi bio sniman na plaži, otišla sam na taj kasting i tu sam prošla. Snup Dog je onako nizak, mali, mršav... Nije moj tip onako nizak. Taj spot nikad nije izašao, jedino snimanje tog spota", pričala je Dalila u "Premijeri" kada je iznela životunu ispovest.

Naime, Snup Dog visok je 1.93, zbog čega su ljudi odmah posumnjali u Daliline reči da ga je upoznala. Prozivke na društvenim mrežama i dalje traju, ali je sada isplivao dokaz da se Dalila ipak pojavila u reperovoj blizini.

foto: Printscreen/Youtube

U videu su i lepotice iz Hrvatske i regiona, ali i Dalila Dragojević, koja se tada predstavljala kao Dalila Moreno:

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA, DEJAN I ALEKSANDRA UHVAĆENI ZAJEDNO: Subotićeva se druži sa bratom bivšeg dečka, a šuška se i da će svi zajedno u RIJALITI