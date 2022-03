CAR JE POKAZAO DA UME DA BUDE PRAVI MUŠKARAC! Zadrugar pohvalio Filipa, a onda Dalila ustala i OPASNO GA SPUSTILA! (VIDEO)

Prvo pitanje u emisiji voditeljka je pročitala Dalili Dragojević.

- Da li ti je jasno kakav je tvoj Plišani? I za 8. mart je smislio nešto lepo, a ne kao ovi što traže frizure? - pročitala je voditeljka.

- Ne znam šta bih ti rekla. Svaki poklon koji dobijem ovde mi presedne. Bilo je lepo taj jedan dan, posle toga ništa nije bilo lepo. Opet su pokloni skinuti, ostavljeni u garderober... Ne znam šta bih rekla. Ideja je bila lepa - rekla je Dalila.

- Nemam komentar - dobacio je Car.

- To je lep gest od gospodina Nervoznog. Dečko je hodajući problem, ali pokazao je da zna da bude nežan i pažljiv. Treba ga podržati kad uradi lepu stvar. Ovde su tražili ćevape, kokoške, pilad... On je tu pokazao da ume da bude pravi muškarac, ja to pohvaljujem - dodao je Lepi Mića.

