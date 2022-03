KO JE NJOJ POPIO MOZAK, ONA GA UOPŠTE NEMA: Huso besan na ćerku, skočio mu ŠEĆER, a jedno joj nikad neće oprostiti

Otac Dalile Dragojević Huso Mujić u video pozivu joj je rekao da se klone Filipa Cara, ali ona uprkos tome ne odustaje od njega.

Kako izvor blizak porodici kaže, Huso je navodno jako loše zbog njihovog odnosa, pa je navodno rekao da mu Filip ne izlazi na oči jer ne garantuje šta može da uradi.

- Od kako je sve ovo počelo sa Dalilom i Filipom njen tata Huso je mnogo loše. Čovek je svako drugo veče u bolnici jer mu pritisak naglo skače. Dobio je i povišen šećer i sve to jer se mnogo nervira. Gleda kako mu neko zlostavlja i ponižava ćerku, a ne može da joj pomogne. Mnogo je ljut na nju jer je mislio da će nakon poziva da se opasulji i da stavi tačku na odnos sa Filipom, ali nju baš briga. Rekao je da nikada Filipa neće da prihvati i da ne sme da pomisli šta bi bilo da nema kamera ako se ovako ophodi prema Dalili kad zna da ga snimaju i da to svi gledaju. Rekao mi je nedavno: Šta se Dalili desilo, ko je njoj popio mozga ona ga nema uopšte. Da pređe preko pljuvanja, uvreda, to normalna osoba ne bi nikada. Kako ne razmišlja kako je nama koji to gledamo. Obrukala je sebe za ceo život. Dejan se spasao svega. Kao da nije moja ćerka, ne mogu da razumem njeno ponašanje. On je kriminalac, kockar i ološ - kaže izvor.

- Dalila nije svesna u šta se upustila, kako ne vidi kad je žurka da joj on uzme sve pare kako bi kockao. Nikad ovo neću da joj oprostim. Eto, Huso je baš ogorčen, čak je i zaplakao dok mi je sve ovo pričao. Meni ga je mnogo žao. I komšiluk je zlonameran umeju da mu dobace. On guta knedle neće da se svađa sa ljudima jer zna da su u pravu - otkriva komšija Dalilinog oca, a prenose mediji pisanje Starsa.

- Huso je bio zgrožen pozivom koji je Car imao sa ocem. Jasno mu je rekao da Dalilu koristi u rijalitiju za s*ks. I njoj su preneli to i ona i dalje sa njim nastavlja da se blamira. Tek će ona da shvati šta je sebi napravila - završava izvor.

