DALILA PROGOVORILA O POZIVU SA HUSOM MUJIĆEM! Otac joj rekao da se MANE Cara, ona sada pred milionima pričala o BUDUĆNOSTI SA NJIM

Voditelj je zadrugarima rekao pravu istinu o surovim rečima i detaljima video - poziva Filipa Cara i Dalila Dragojević.

- Koliko se promenio vaš odnos od tada - pitao je Milan.

- Moj otac nije išao u hitnu nikada, ja sam njega uvek terala na silu da odem kod lekara. Njega odvesti moraš na silu. Ja sa njim vodim borbu, on voli da ga pazim i mazim ali da on ode u hitnu pomoć neki je bilo strašno. Ja ne kažem da je bio razlog Filipa, napolju ima dosta napadača, ko zna koliko ima neprijatenih situacija. Pokušavaju da mu naruše mir, ja sam njemu rekla moj život je moja stvar. Ja Dejana više ne pominjem, kaže da je poslao međeda pre tri meseca. Ja sam to i za stolom rekla da neću da roditelji neće odlučivati o mom životu. Moj otac uvek zna da ja radim po svom, sa svim se borim onako jako. Ovde se ljudi bave mojim životom, meni je Đedović rekao da ako nešto mora da se desi neka se desi, da li to bio raskid ili šta god, mi to nemože da zaobiđemo. Svu moju aroganciju i prepotentnost želim da suzbijem i ublažim da on to ne oseti. Ne zanimaju me ove rasprave ovde, što se tiče roditelj, ja se izvinila i njegovima i nikada to više neću reći. Ja sam u tom svađi bila ista kao on i pored toga, ja iz te perspektive bih rekla pa čekaj tek se razvela, kako stoje stvari. Ali isto tako smatram da on ima mozak i nije glup, on ima volji i želju za tim. Ja nisam takva i prema njemu neću biti loša. Neću da odvesti u neki loš život. Ja njega gledam kao istetoviranu bebu. Hoću da kažem da mi da radimo na našem odnosu tu će biti dobro, a ako krenemo da se pros*ravamo, ne znam... Ja kada sam videla oca imala sam osećaj neki poseban - pričala je Dalila.

