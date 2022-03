BEZ KOČNICA! Dalila i Car napunili STOMAKE, pa krenuli u žestoku akciju u CIK ZORE! (VIDEO 18+)

Dalila Dragojević i Filip Car su nakon doručka otišli na jednu "turu" razmenjivanja nežnosti pred spavanje.

Neminovno je da emocija izvire iz svakog ugla gledišta. Filip je je jednom pokazao koliko sve više i više posvećuje nežnost i pažnju prema Dragojevićevoj.

Zadruga 5 - Dalila i Car razmenjuju nežnosti pred spavanje - 01. 03. 2022. pic.twitter.com/cKHM0jTWr4 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 1, 2022

Car je pre ovoga otvorio dušu pa otkrio koliko je vezan za oca, pa priznao šta mu znači Dalila.

Moj otac je razgovarao sa mnom kako bi razgovorao da sam kod kuće. Kao kad bi živela devojka kod nas, a da se mi prepiremo oko gluposti, rekao mi je da se svađam oko sitnica. Ušao sam onako dubokoumnije u to. Lakše mi je, ja imam izgrađen odnos sa ocem. Drugarski, nikad nije bio autoritet, možda je tu malo pogrešio. Nije podizao glas na mene, majku, sestru. Majka je već drugačija priča, ona je bila zadužena oko odgoja. Otac oko banalnih situacija. Imao sam strah, mislio sam da ću da se suočim sa mamom. Ona bi dosta kritikovala moje ponašanje. Ja sam pogubljen, ne znam kako je to spolja. Ja sam razvio jaču emociju prema Dalili nego prvi put. Znam da smo radili dosta loših stvari, da moja porodica doživljava to katastrofa. Kako stoji situacija, ne znam, ali neću puno da se opterećujem. Želim odnos kakav je poslednja dva dana - rekao je Car.

-Moj otac meni nikad ne bi osporio ovaj odnos. On me sada vidi kao izgrađenu, zna šta sam uradila. Ima izgrađen stav, nikada ovo ne bi osporio, samo da nije dolazilo do onih situacija. Niko ne voli da vidi svoje dete u tim situacijama. Ostaje nam da se trudimo da nama bude dobro, da ne dolazi do onih stvari - dodala je Dalila.

