TEBE JE NAZVAO KLOŠAREM, A DEJANA POZDRAVLJA: Dalila u emotivnom RASTROJSTVU zbog REČI SVOG OCA, Car ne može da je smiri! BRODOLOM

Dalila Dragojević sinoć je imala priliku da razgovara sa ocem Husom Mujićem, nakon čega se promenio njen odnos sa Filipom Carem.

foto: Printscreen/Pink

Huso je Cara nazvao klošarem, a pozdravio je samo bivšeg zeta Dejana, što je Dalili bilo dovoljno da doživi emotivni brodolom.

Nakon Dalilinog razgovora s ocem, Car ju je najpre ogovarao sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Ja ne mogu, ona je toliko nezadovoljna, sve joj smeta. Negativna je,s sve mi prebacuje, konstantno joj sve smeta - govorio je Car.

- Ma da, vidim, sve mi je jasno - rekao je Zola.

- Ja ne smem ni sa kim da razgovoram, ona mi sve prebacuje, ona je toliko negatvina za sve me napada - rekao je Car.

Nakon toga Car je prišao Dalili koja je bila pogođena očevim rečima:

- Jesi okej? - upitao je Car

- Rekao ti je da si klošar, pa mi je rekao da ne treba to da tripim. Pozdravio je Dejana puno, rekao je da mu je poslao poklone, pa mi je rekao da se sklonim od tebe - rekla je Dalila.

- Znao sam ja da će ti to reći - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Znala sam i ja, ali mi je rekao da ima dosta toga što mi se priča iza leđa. Ljut je, završio je dva puta u hitnoj - pričala je Dalila.

- Ja mogu zamislit sve šta se izdešavalo, i razumem njega kao otac kada mu neko vređa ćerku, rekao sam ja tebi kakav je naš ondos - govorio je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Ne treba ti to, šta će ti taj klošar, konstantno me je pitao. Ja ne znam, nije mi lako. Sve sam ga pitala, a on je baš bio ljut zbog odnosa sa tobom- rekla je Dalila, pa nastavla:

- Rekao mi je da je dobro, šta mu sve priređujem, i da je bio dva puta u hitnoj - otkrila je Dalila.

- Meni otac nije ni u jedno trenutku prebacio razvod, već samo ondo sa tobom i ponašanje sa tobom - govorila je Dalila.

- On je tebi rekao ništa šta bih ti ja rekao da sam na njegovom mestu - rekao je Car.

- Ma daj Filipe - natavila je Dalila.

- Ja sam nakon svega totalno razluđena osoba. meni nije lako, kao da mi neko odnsese mozak, ne znam gde sam ni koje poteze vučem, doveden sam do zida - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Meni nije bilo lako kada sam ja imao poziv. Meni Bruno priča nešto nebitno, a mene zanima samo kako su svi. Onda se uključi stari i kažem mi kao jednu stvar, a drugu kulira - objašnjavao je Car i krenuo da se žali na svoj život:

- Moj otac je meni rekao da ako mi neko paše, ako brine o meni, ako mi i u se*su odovara da treba da budem sa tom osobom - rekoa je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Meni moj i tvoj otac liče, oni zrače tom pozitivom, ja sam to videla. Neće nikoga da uvrede već samo gledaju napred - rekla je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

