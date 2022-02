IVA GRGURIĆ POVUKLA TUŽBU PROTIV FUDBALERA! Javno se obratila i otkrila zbog čega je donela ovu ODLUKU!

Bivši fudbaler Dino Dizdarević je u "Zadruzi" otkrio mračne tajne iz prošlosti Ive Grgurić, pobednice treće sezone rijalitija, zbog čega mu je ona najavila tužbu, ali se predomislila nakon što je saznala kakav je život imao zadrugar.

Dino je, naime, dugogodišnji prijatelj Marinka Zovka, Ivinog bivšeg dečka, zbog čega tvrdi da je do detalja upućen u prirodu njihovog odnosa, kao i burnu prošlost Grgurićeve, o kojoj je govorio do detalja u emisiji.

Dino je, između ostalog, rekao da je Iva paralelno bila u vezi sa starijim biznismenom u sedmoj deceniji i Marinkom. Bivši fudbaler ispričao je da je svedočio kada je Iva oralno zadovoljavala Marinka u automobilu, bez trunke blama što je on tu, kao i da je u jednom hotelu gledao njihov višesatni seks.

Iva se tom prilikom oglasila i tada najavila tužbu bivšem fudbaleru:

Dragi moji, ništa se ne brinite! Svi koji me spominju u "Zadruzi" u lošem kontekstu, a pogotovo koji plasiraju neistinu, biće tuženi - najavila je Iva.

Međutim kako je Dino imao svoju životnu ispovest juče u emisiji gde je progovorio o odnosu sa majkom i otkrio sve o svom teškomživotu koji je mnogima nateralo suze na oči:

- Moji znaju kakvu sam situaciju imao sa mamom i tatom, jer sam jedini tu bio dok se to dešavalo sa njima. Svaku noć sam trpeo to. Imao sam 18 ili 19 godina kad sam ostao bez majke. Ja sam sve što zaradim slao njima, a kad sam se vratio oni su prodali i vikendicu, pola imanja, moj auto... Ušli su u probleme i kredite, a krili su iza mojih leđa. Ja sam prešao prkeo toga i majci sam davao pare za lečenje i ona je išla i pokušavala. Najviše me je razočaralo kad se otac razboleo, pokupila je stvari i otišla sa drugim čovekom. Svi smo bili uz nju, bude mesec dana i nas uveri da je dobro, izađe bude 10 dana dobro, pa se sakrije i napije. Ona je pila po ceo dan, ima problem sa alkoholom, ne znam da li se izlečila. Ja nisam u kontaktu, sestre su dobre sa njom. Majka mi je u Banovićima, ona se udala za drugog čoveka - nastavio je Dino koji je potom ispričao da mu je majka bila vrlo nasilna:

- Jeste, užasno. Ima zabranu prilaska, ocu i kući, već dve godine. On nju nije provocirao, dolazila je i zato je dobila zabranu. Mi kod kuće ležimo, ona je dolazila da lupa na prozore. Nismo znali šta da radimo i na kraju je prijavio policiji. Nikad me nije poslušala, za ne znam koliko godina. Otac nije bio nasilan, restoran je radio i zezao se, pravio pazar, kako bi što više zaradio - odgovorio je Dino.

Iva se nakon toga oglasila na svom Instagram profilu i sve iznenadila onim što je napisala:

- Tužbu ću povući, ne zbog Miće, ne zbog Dine, već zbog sebe. Žao mi je što se Dini desilo šta se desilo. Život nije lak, znam i sama ali ja nisam osoba koja želi, ima nameru da mu još više oteža. Činjenica je da je Dino bio samo alat za nečiju mržnju i pokvarenu nameru. Tužba će biti povučena, a ja mu želim svu sreću! - napisala je Iva na svom Instagramu.

