MALOLETNU MILICU (17) RASKRINKAO BIVŠI DEČKO: Otkrio da ga je zadrugarka OPSEDALA PORUKAMA, prešla mu i preko PREVARE! ŠOK DETALJI

Bivši dečko Milice Veselinović Aleksandar Golubović se osvrnuo na svoj odnos sa Milicom, te otkrio nove detalje njihove romanse.

- Mi nikada nismo bili zajedno godinu i po dana, kako je ona pričala. Nemam pojma zašto je tako pričala, vidite da se pravi fina unutra. Prvi put smo bili zajedno nekih desetak dana, ja sam je prevario, posle par meseci mi se javila, pomirili smo se. Šetala je s nekim dečkom kojeg ja poznajem, prošli su u gradu pored mene, ja njega znam i pozdravili smo se. Nekih dva sata kasnije javlja mi se ona, hoće da se vidimo, rekla mi je da su joj se vratile emocije, ne može da me zaboravi, a nepunih deset dana smo bili zajedno - ističe Golub u emisiji "Pitam za druga" na samom početku, pa nastavlja:

- Mi smo se tada opet videli, ostavila je tog dečka zbog mene i rekla mi je kako oseća nešto prema meni, a samo smo deset dana bili zajedno. Pomirli smo se, ali se nismo čuli par dana, kao i da nismo bili zajedno. Dugo je to trajalo između mene i nje, nekih dve godine - kaže Miličin bivši dečko.

- Trebala je da krene u Paraćin u školu, pitala me je da li bih mogao da joj pomognem da pronađe stan, ja sam joj našao, to je bilo u mojoj ulici i onda me je stalno zvala, iz šale je rekla: "Mi ćemo da živimo zajedno". Nisam računao da smo tada bili zajedno, jer sam u tom trenutku imao devojku. Ona se uselila i svako veče me je zivkala, svaki dan sam bio s njom, iako sam bio zauzet, i Milica je to znala, nikada nije pravila problem zbog toga. Paralelno sam se viđao sa njih dve, to je trajalo nekih dva meseca, posle sam prekinuo svaki odnos sa Milicom - navodi on, pa dodaje:

- Kad god sam imao neku devojku, Milica je računala da smo mi zajedno. Stalno kad me vidi u gradu mi je slala poruke, njoj to nikada nije bio problem i uvek je računa da će mi se vratiti. Ona je imala 15 godina kada smo se upoznali, pisali mi je na Instagramu, pitala me je da izađemo... Uvek je ona pravila prvi korak, poslednji put smo bili zajedno pre više od godinu dana. Zvala je ona meni i u toku ove moje trenutne veze - priča Golub, a na pitanje da li se viđao sa Milicom i tokom te veze, samo se nasmejao.

