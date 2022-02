MENSUR SE RASPLAKAO: Zakleo sam se u BRATA da neću biti s tobom, šta će mi sad reći MAJKA?! Ajdarpašić se slomio pred maloletnicom

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić su razgovarali o njihovom odnosu.

Naime, kako su se jutros u ranim jutarnjim satima prepustili svojim emocijama, Mensur je morao da porazgovara sa Milicom o tome.

foto: Printscreen

- Ja tebi kažem da ne želim da budem sa tobom, mene grize savest. Molim te nemoj da me dovodiš u ta stanja, ja sve to radim zbog tebe. Razumeš li me? Ja hoću sve da ti dam. Imala si ti milion i jedan kiks, ali te stvari se dešavaju. Ti si meni sve što mi treba, shvataš li to - pričao je Mensur.

foto: Printscreen

- Treba da me razumeš, mene grize sada sve i lomi. Ja želim da te iznenadim, da budem sa tobom, a zakleo sam se u brata. Šta će mi on reći, šta majka? Oni su meni sve - pričao je Mensur.

