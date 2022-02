UDARIO NAJNIŽE! Ša OPSOVAO Mićinu ĆERKU! Reper siktao na njega, a onda ga on ZAKUCAO ovako! (VIDEO)

Ovonedeljni vođa, Dejan Dragojević delio je budžet zadrugarima, a tom prilikom komentarisao cimere i o svakom dao svoj sud, a prvo se obratio Mensuru Ajdarpašiću.

- Veliki budžet dajem i Mensuru, mislim da treba da se načuka mesom, da dođe sebi. Mi smo se nekada i svađali i raspravljali, a onda odjednom sve je stalo. Kada sam bio u problemima, prvi je skakao da me skloni i spreči... Ima on svoje ispade, ali znam da voli i dalje zaljubljen, pokušava nemoguće. Voleo bih da budeš onaj stari Mensur, zanimljiv i šarmantan. Nas dvoje imamo najbolji odnos u kući, super funkcionišemo - govorio je Dejan.

- Prezadovoljan sam i budžetom i lepim rečima, hvala ti - dodao je Mensur.

- Milici dajem mali budžet. Još ti nisam oprostio onu kafu što si prosula. Mislim da si se osilila sa njim, ali za to je on kriv jer je dozvolio. Ako ga voliš, a kažeš da je tako, treba da budeš korektna i da ga ne mučiš. Treba da ga izvedeš na pravi put a ne da ga navodiš na zlo. Ali mislim da su ti se svađe osladile i da je to tvoj način da igraš rijaliti - rekao je Dragojević.

- Lepi Mića, mali budžet, ali imam lepe reči. Dao si mi svaki put male budžete, iako sam uvek za tebe bio tu. Ali si neko ko je zaista uvek bio uz mene kada sam imao lomove. Povredilo me je to što si mi tražio dlaku u jajetu, a nekima si davao velike sa kojima nisi ni bio dobar. Ali ne mogu da zaboravim sve to kada si me vadio iz problema. Mislim da si primer u rijalitiju, koliko se zalažeš i koliko pružaš - govorio je Dejan.

- Ti mi ne dobacuj za stolom - viknuo je Mića.

- Drogirani matori, saberi se - dodao je Ša.

- Pomisli na Taru, imaš malu ka*u - zapevao je Mića.

- Ćerki gurni, kad si već bezobrazan - dobacio je reper.

- Mala ti je ka*a, rekla nam je Tara - nastavio je da peva.

- Velika ti je ka*a, rekla nam je Tara - uzvratio je Nenad.

- Ti si ljudsko smeće, pseto ljudsko, av av! Spominješ mi ćerku, a ja tebi nisam dirao ni majku ni sestru. Ljudska nula! - vikao je pevač.

- Poljubiš me u nulu - rekao je reper.

- Ja pozdravljam i Ljiljanu i gospodina Kizu, pozdravljam ih iz srca, ja tebe vređam, njih ne. Svinjo jedna, dođi da te nahranim. Propali mužu, propali muzičaru, propali sinu, ti si sprdnja nacije! Odronu, sram te bilo ofarbana džukelo! Ti si Vijetnamsko prase - urlao je Mića.

