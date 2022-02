ZORICA MARKOVIĆ ŽESTOKO OPLELA! Sve rekla što joj je na DUŠI, a onda otkrila šta će biti sa Dalilom i Dejanom! ŠOK!

Zorica Marković, bivša učesnica rijalitija, prokomentarisala najaktuelnija dešavanja iz ''Zadruge 5''. Odmah se osvrnula na paklenu četvorku i novu emotivnu vezu Aleks Nikolić i Dejana Dragojevića.

foto: Printscreen/Pink

- Aleks i Dejan vizuelno zaista idu jedno uz drugo, ta priča Rešićka i on je smešna. Aleks ima emociju, ali Dejan nema. Vreme je potrebno, nije ni on bio sjajan i bajan. U ovom slučaju, Aleks je Dejanu došla kao melem na ranu i izvuklo ga je to - kaže Markovićeva

- Ne da mi mira jedna misao, kad Dejan i Dalila izađu, da li će kroz par dana reći: "Al' smo vas sve za*ebali'', taj moj instikt me nikada nije prevario. Mislim, ovo normalni ljudi ne praštaju. Sve to boli i ništa on nije folirao, ali mislim da su se dogovorili, jer kao igrači su prevaziđeni. Ona je navikla da bude u žiži. Ona se zavozala, napravila haos, prešla granicu dogovora, ali mislim da će on preći preko toga, kao i ona njemu Aleksandru - smatra Zorica.

foto: Printscreen/Pink TV

Iskoristila je priliku da oplete i po odnosu Mensura Ajdarpašića i Milice Veselinović.

- Normalno da je više voleo Minu, on je njoj radio svašta. Tu više Mensur nema emocije, on se više boji. Dopada mi se kod nejga to što bez obzira na to kakav je, imao je uvek to nešto tradicionalno u sebi, e sad je sramota da šutneš dete od 17 godina posle svega. Narušio je reputaciju sa ovom vezom, u glavi mu je pakao. Mala Anđela Crnogorka je dete za primer, volela bih da ona pobedi i ostane ovakva do kraja, ako je narod promenio nivo svesti. Što se tiče Mensura, neće ostaviti Milicu bez obzira što je drska i bezobrazna. Došla je iz p**** materine, namazana, perfirgana, videli smo joj i mamu... Nikada ni u jednoj sezoni muškarci nisu bili veće pi*ke nego u ovoj petici. Plaču, udaraju, nerviraju se - priča Zorica Marković za Pink.rs.

foto: Printscreen/Pink

Prognozirala je vezu Dalile i Cara, pa pohvalila Aleksandru Nikolić.

- Sumnjam da će Dalila i Car izgurati do kraja zajedno, ona ima plan u glavi, nedokučiva je, nedodirljiva, niko ne sme ništa da joj kaže. U svakom slučaju do kraja može sve totalno da se preokrene i da ništa ne bude kao sad. To je tako, zato je i zanimljivo. Aleks bi ostala sa Dejanom, što je dobro i može visoko da se plasira, ako bude imala mozga. U ovoj sezoni je najbolja - zaključila je Zorica.

foto: Pritnscreen

kurir.rs/pink.rs

Bonus video:

03:38 NAJEMOTIVNIJA SCENA IKAD U FINALU ZADRUGE! Zorica došla po Milicu Kemez, hoće da joj PRUŽI DOM: Daću joj sve, nema ko da je sačeka