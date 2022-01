DALILA I MAJA SU DVE ŽENTURAČE KOJE SE SVAĐAJU: Zorica Marković BEZ DLAKE o SKANDALU na zadrugoviziji! A evo ko će pobediti

Teške reči koje je Maja Nikolić uputila Dalili Dragojević na Zadugoviziji nazvavši je odronom i prostitutkom izazvale su mnogo komentara na društvenim mrežama, a neme nisu ostal ni koleginice koja je poznata kao osoba bez dlake na jeziku.

Pevačica i bivša zadrugarka Zorica Marković oglasila se prokomentarisala ovu skandaloznu svađu zamerivši Nikolićevoj samo jednu stvar.

- Dalila je osramotila sebe a ne mene, i ja sam od samog početka govorila da je to što je uradila monstruozno i odvratno - počinje Zorica.

Maja je napravila jednu ozbiljnu i veliku grešku, a to je kada je rekla da to misli - cela nacija. S druge strane, Dalila je na Zadrugoviziji umesto da je rekla: „To je vaše mišljenje“ i ućutala, ona se s njom raspravljala, vikala, nadvikivala se, a to je sistem ponašanja koji je prenela iz prethodnog rijalitija u kojem je bila. Njihova rasprava je delovala kao svađa dve ženturače koje se na selu svađaju preko plota - kaže bivša učesnica Zadruge!

Markovićeva naglašava da je i žiri na neki način učesnik rijalitija pa nije iznenađena ponašanjem Nikolićeve.

- Svi članovi žirija su komentarisali i imali primedbu na Dalilu jer je i žiri na neki način učesnik. Čim sedneš u onu stolicu i sam si deo Zadruge, a ne samo Zadrugovizije. Maja kada krene ne zna da stane i nema problem da kaže ono što misli - objasnila je Markovićeva.

Zorica je takođe zaključila da joj se čini da će na kraju cele ove sage Dalila ispasti žrtva.

- Videćete kako će na kraju, nakon svega ovoga, Dalila još biti i žrtva, a svi smo videli i dobro znamo šta je sve uradila sa svojim i Dejanovim životom - završila je Markovićeva.

Dalila je luda za Carem Zorica se osvrnula i na svoje gostovanje tokom reprize novogodišnje noći kada je zabavljala zadrugare, pa nam otkrila kako se Dalila ponašala. - Nisam verovala svemu na televiziji dok nisam otišla tamo. Ja sam videla svojim očima kako Dalila guta i bulji u Cara kao tele u šarena vrata bez obzira na to što Dejan sve to vidi. Nisu to neki kratki pogledi, već ga fiksira po ceo minut, ona je luda za Filipom - zaključila je Zorica. foto: Printscreen/Pink

