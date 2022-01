SRCE SI MI POKIDAO, PLAKALA SAM KAO P**KA! Zorica Marković došla u rijaliti i Dejanu održala lekciju zbog DALILE! (VIDEO)

Zorica Marković bila je gost rijalitija i porazgovarala je sa Dejanom Dragojevićem.

Pevačica je Dejanu uputila reči podrške i osvrnula se na njegov susret sa majkom.

- Srce si mi pokidao kad si majci legao u krilo, plakala sam kao pi*ka! Na osnovu naše svađe ranije, mislila sam sve najgore o tebi. Da mogu da čujem glas svoje majke koja je preminula... Ne jede se svoje meso, tamo pripadaš... Bog možeš da budeš, nemoj da budeš pi*ka! - govorila je Zorica.

- Je*eš mi mater, još samo da promeniš polni organ! - nastavila je Zorica.

- Teško je ovde Zorice - rekao je Dejan.

- Sve je stvar odluke, ništa nije teško! Ličilo mi je kao da ste se sve dogovorili, nisam mogla da verujem šta se dešava... Ona se zavozala, nema opravdanja ljubavi! Nema opravdanja! Bolno mi je da gledam ovo... - govorila je Zorica.

- Teško mi je, volim je. Ne mogu da je gledam tužnu - ponovio je Dragojević.

- To je sažaljenje nije ljubav! Jednom kad se pogača slomi - to je to - izjavila je pevačica.

