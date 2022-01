DEJAN SE ZALETEO NA SALETA LUKSA, DALILA MU PRITEKLA U POMOĆ! Dragojevići u klinču sa cimerom, svi na nogama! (VIDEO)

Skandalozna svađa nastala je posle žurke između Saleta Luksa i Dalile i Dejana Dragojevića.

Bivši supružnici bili su na ratnoj nozi za Saletom, te je na kraju večeri sve eskaliralo. Sale je prokomentarisao skandaloznu svađu Maje i Cara i isprovocirao Dejana.

- Pa šta ako je ona žensko? Ne može tako da se ponaša - rekao je Luks.

- Šta treba da bude mangup i da udari žensko? - pitao je Dejan.

- Kad bih ja tebi dao ašov i odveo te u šumu, da sam sebi kopaš grob ti bi se upi*ao u gaće - rekao je Luks.

- Evo ja stanem ispred tebe i ti šta uradiš? Ne treba ti šuma - uneo se Dejan Luksu u lice.

- Što ti provociraš celo veče? Dobro je rekao, zašto bi je on uradio? Filip će to završiti kako misli da treba. Zašto se uvek tako ponašaš kada popiješ, zašto si kvaran? Zašto provociraš? Lepo je rekao da ne treba da udari žensko, zašto je on pi*ka? Ni Filip tako izgreban nije pi*ka jer je nije udario! - govorila je Dalila.

Nakon još jednog provociranja, Dejan je skočio na Luksa, ali je obezbeđenje sprečilo fizički obračun. Nakon samo nekoliko minuta, Dragojević je ponovo pokušao da nasrne na Saleta, ali se u celokupan okršaj umešala i Dalila, koja se takođe zaletela na njega.

Zadrugari su poskakali kako bi obuzdali ljubavni par, pa su ubrzo oborili Dejana i pokušavali da smire Dalilu.

