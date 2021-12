DALILA SE PLAŠI IRME I MAJE, ONE ZNAJU NJENU MRAČNU PROŠLOST! Zorica Marković o Dalili, Dejanu i njihovom paklenom DOGOVORU!

Legendarna pevačica narodne muzike i bivša zadrugarka, Zorica Marković, oglasila se i tom prilikom oplela po Dalili i Dejanu Dragojeviću, pa nikad brutalnije komentarisala njihovo pomirenje, nakon javne preljube sa Filipom Carem.

Zorica nije birala reči o Dragojevićima. Istakla je da joj od samog starta nikad turbulentnije sezone ''Zadruge'' sve miriše na dogovor supružnika, ali da se ona malo zavozala, te da su se rodile emocije prema Caru, prenosi Pink.

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić

- Ljudi moji, ja sam u samom startu rekla da je dogovor. Kada sam slučajno, pre nego što će početi Dalili da prija društvo Filipa Cara, ispred bazena su sedeli Dalila i Dejan i pričali u šiframa. Meni je bilo sve jasno tada, znači njihov dogovor... Pošto su kao rijaliti igrači postali dosadni, jer su sve ispucali. Toliko primitivno i toliko jadno, pošto nisu bili interesantni dok su kidali duše ljudima, dogovorili su se, po mom mišljenju, a imam mozga. Ona je prekršila dogovor, a Dejan je tu poludeo. Ona je trebala da flertuje, ali otišlo je daleko. Dejan od nje ne sme ni da pisne, ni da prd*e, znači ne sme ništa - priča Zorica Marković, pa nastavlja:

- Kad su bili u najvećoj svađi, on koga god je pomenuo da mu se dopao, ona je i tad bila ljubomorna, i to govori da je to bio dogovor iako je ona prekršila, jer je ona takva. Ona mafija, mora sve da bude po njenom i u životu i u kući. A u stvari je niko i ništa. Dalila iz Šepka, čuj... Ti mladi učesnici su tamo kao statisti, njoj ne sme niko da pisne. U trećoj sezoni nije mogla da uspe, bila je zaljubljena u Karića, pa je morala da zbriše. Ja sam bila tamo, imala je situaciju sa Tomovićem. To ne može ni monstrum da uradi, e od tada ja nemam dobro mišljenje o njima. Ni njega ne mogu da žalim, žali ga cela nacija, mi smo takav narod da volimo žrtve. To i jeste ružno što mu je uradila i za svaku osudu.... Međutim, on je lomio ruke samo jer je ona prekršila dogovor. Ne mogu da imam lepo mišeljenje o njemu, uopšte mi ga nije bilo žao. Čovek koji tolike godine negira i izbegava i nema nikakav kontakt sa bratom, majkom... To govori sve o čoveku, vrlo je namazan i perfrigan, ali majci da se ne javi? On je za menu nula od čoveka i tu se priča završava - priča Zorica.

- Ako si promenio veru, onda se to kaže. Ti nisi Dejan onda, već kako onaj njegov komšija kaže Zijo ili Haso. Dakle i tu je ispo folirant, ja tu ne vidim ništa srašno. Ja da sam tamo, rekla bih mu ''Gde si brate Zijo?!''. Ja vrlo dobro pamtim, Dalili se dopadao prvo David, a kada je došao Dejan da brani brata, ona je rekla: ''Hoću ovog malog, dovedite mi ga'', e tako je njihova veza počela, iz inata. Naravno i majka njegova se bunila, e od tada traje inat. Sve ovo što radi je u inat njegovima, u inat Filipu Caru, da pokaže koliko je ona moćna, a u stvari je dno dna - priča Markovićeva.

foto: Printscreen

Osvrnula se i na Dalilin odnos prema Maji Marinković, ali i prema Irmi Sejranić, za koju tvrdi da zna za Dalilinu mračnu prošlost:

- Dalila se Maje jako boji i od starta se trudi da ne uđe sa njom u svađu, jer jedna o drugoj mnogo znaju. Takođe Irma mnogo zna o njoj, dok je Mića delio budžet, pokušala je neku svađu sa Irmom, ali se povukla, jer ako Irma progovori, ode mast u propast, jer se one jako dobro poznaju.

- Mislim da Matora i Luks znaju za njihov dogovor. Sve je to dogovoreno. Dejan je bio favorit, a ona sada misli da će kao ljubav da pobedi, da se to prašta, sve će na silu da radi i iz inata kako bi dokazala da je svemoćna, a u stvari je jedno ništa. Dejan kakav god da je, doživeće nažalost svašta. Dalila neće birati sredstva sad da dokaže da je svemoćna, a u stvari hoće da umre za Carem. Filip je to provalio na vreme, zato je naglašavao da mu neke stvari nisu jasne. On je meni top, Maja ga drži u šaci zbog nekih stvari spolja. Tu nema ništa osim sek*a. Filip nije pič*a kao Dejan, kaže sve otvoreno. Žao mi je što nisam tamo inače bih razvalila, žešći su prevaranti oboje - zaključila je Zorica Marković.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

